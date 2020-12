Dopo anni di studio e dopo aver seguito master e corsi di formazione, è arrivato il momento di cercare il lavoro perfetto. Quello che cerchi deve riuscire a sfruttare tutto ciò che hai imparato nel tuo percorso di studi. Oggi i tempi sono cambiati e per cercare lavoro ci sono sempre le classiche agenzie interinali, ma non so se sei a conoscenza di alcune app per trovare lavoro.

Le app per cercare lavoro ti permettono di farlo in modo autonomo e ti consentono di poter controllare le tue candidature in ogni momento che vorrai. Oggi con gli smartphone riusciamo a fare tantissime cose ed è molto comodo scaricare una o più di queste applicazioni per le tue ricerche lavorative. Di app per trovare lavoretti ce ne sono tantissime e la maggior parte delle volte, ci possiamo trovare in difficoltà nello scegliere quali sono le più affidabili e le applicazioni migliori. In questo articolo troverai tutte le informazioni possibili e tutto ciò che ti serve, per individuare le migliori app per cercare lavoro. Leggi i nostri consigli, non te ne pentirai.

App per trovare lavoro InfoJobs

Come già saprai, per scaricare un’applicazione, bisogna andare su Play Store se il sistema operativo del tuo telefonino è Android, altrimenti se possiedi un iPhone dovrai andare su App Store.

Come abbiamo già detto le applicazioni per la ricerca del lavoro sono molte e tutte nascono di conseguenza ai vari siti internet corrispondenti. La prima che scegliamo di consigliarti è InfoJobs, uno dei più antichi siti internet per la ricerca di lavoro. La sua app si può scaricare in modo gratuito sia da Android che da iOS. È una delle app per trovare lavoro più complete. La prima volta che accederai, ti chiederà di eseguire una registrazione col fine di creare il tuo profilo.

Nel tuo account personale potrai creare il tuo curriculum vitae e potrai candidarti direttamente per le offerte di lavoro che ti interessano. Per prima cosa ti verrà chiesto se vuoi cercare offerte di lavoro in Italia e dopo potrai cliccare sul tasto “registrati”. Potrai scegliere di registrarti, attraverso “crea il tuo account”, in 2 modi:

Tramite il tuo account Google, in automatico verranno presi i tuoi dati e utilizzati per la registrazione, alla fine premi sul tasto “continua”;

Registrazione manuale, dovrai inserire manualmente tutti i dati che ti verranno richiesti: nome, cognome, email e password e alla fine premi sul tasto “continua”.

Per completare il processo di registrazione, ti verranno chiesti altri dati personali, per esempio: sesso, data di nascita, città e provincia, numero di telefono, codice avviamento postale, ecc. Tutte queste informazioni andranno salvate premendo sul tasto “salva”. Dovrai indicare anche altre informazioni, come: se stai cercando lavoro, se hai già esperienza, tutto utilizzando i tasti “si” oppure “no”. Per continuare premi “salva” in modo da memorizzare sul tuo profilo, tutte le informazioni che riguardano la tua vita lavorativa.

Nel caso in cui avessi già avuto delle pregresse esperienze lavorative, ti verrà chiesto di indicare alcuni dettagli per saperne di più, come per esempio il nome dell’azienda, la mansione che svolgevi, quando hai iniziato il lavoro, quando l’hai finito o se lo stai ancora svolgendo. Ti verrà chiesto di indicare la scuola e l’università che hai frequentato e eventuali corsi di formazione svolti. L’ultima domanda che ti verrà posta, ma secondo noi, molto importante, è indicare il luogo di lavoro e la mansione che si vorrebbe svolgere. Per confermare tutte le indicazioni scritte, dovrai premere su “salva interessi”.

Salvati tutti i tuoi interessi e creato il tuo profilo sull’app, un altro passo importante da svolgere per rendere completa la tua registrazione, è scrivere il cv. Per farlo, dovrai cliccare sul pulsante con le tre linee orizzontali, che rappresenta il menù e cliccare sulla voce “cv”. Nella schermata che si aprirà potrai dedicare tutto il tempo che vorrai per scrivere il tuo cv, potrai indicare i tuoi studi, potrai scrivere tutte le esperienze lavorative pregresse, cercando di essere il più dettagliato possibile.

Terminati tutti questi passaggi che sono fondamentali, potrai andare nella sezione principale “cerca offerte” e cercare attraverso dei filtri tutte le offerte di lavoro presenti. Alcuni esempi di filtri sono: tipo di contratto, ore di lavoro, esperienze, città e studio. Trovata un’offerta che può essere al caso tuo, potrai cliccarci sopra per leggere tutti i requisiti richiesti per quel lavoro e se davvero ti piace, cliccare su “invia la tua candidatura”. Se in seguito vorrai vedere lo stato della tua candidatura, potrai andare sul menù con le tre linee e cercare la voce “candidature”. Tutto quello che puoi fare sull’app per trovare lavoro di InfoJobs, puoi farlo anche sul suo corrispondente sito internet.

App per trovare lavoro Indeed

Un’altra App per cercare lavoro che ci sentiamo di consigliare è sicuramente Indeed. È una specie di raccoglitore di tutti gli annunci di lavoro che vengono pubblicati sul web da molti siti per cercare lavoro. La consigliamo anche perché il suo utilizzo è molto semplice e immediato. Come prima cosa anche questa app, per utilizzarla, va scaricata. Già dal primo accesso si può accedere alla schermata per la ricerca delle offerte, ma se volete un nostro consiglio, è sempre meglio prima registrarsi, crearsi un profilo con il proprio curriculum e poi candidarsi per le offerte.

Dopo aver scaricato l’app e dopo averla aperta, clicca sul tasto “pubblica il tuo curriculum” così si aprirà una nuova schermata, che ti permetterà di creare il tuo profilo. A questo punto dovrai inserire i tuoi dati negli spazi appositi (nome e cognome, città e numero di telefono) e cliccare su “continua”. Per la creazione del primo curriculum vitae puoi cliccare su “crea il tuo cv”. Si apriranno diverse schede suddivise per argomenti: “istruzione e formazione” dove potrai inserire la scuola che hai frequentato, l’università ed eventuali corsi o master; la scheda “esperienze lavorative” dove, se ne hai già avute, potrai aggiungere le esperienze pregresse.

Premi sul tasto “continua” per andare avanti. Ricordati che tutto ciò che avrai scritto nella tua pagina personale potrà essere modificato ogni volta che vorrai. Per esempio, se vuoi aggiungere un nuovo lavoro potrai cliccare su “i miei curriculum” e aggiornare la sezione della scheda che ti interessa. Un’ottima alternativa se non vuoi creare il tuo cv, è il tasto “carica cv”, che ti permetterà di caricare un file già creato in precedenza.

Per la ricerca vera e propria di una offerta di lavoro, dovrai andare nella parte principale dell’app, digitare la città, la professione che cerchi e impostare qualche altro filtro per avere una ricerca, la più mirata possibile, e cliccare su “cerca lavoro”. Se l’offerta ti interessa ti basterà cliccarci sopra e per candidarti potrai avere due possibilità:

Se compare la scritta “candidati con il cv” (quello caricato in precedenza o compilato al momento della tua iscrizione) puoi vedere subito il testo che riassume l’offerta proposta e candidarti con il tuo cv cliccando su “candidati facilmente”;

Cliccando sull’offerta potrai essere collegato al sito originale dove è scritto il tuo annuncio di lavoro e leggere da questo sito stesso di cosa si tratta. Se sarai interessato e vorrai candidarti, dovrai poi seguire le indicazioni di questa nuova pagina web.

App per trovare lavoro CornerJobs

Un’altra delle migliori app per trovare lavoro è CornerJobs. Appena avrai scaricato l’App, dovrai cliccare su tasto “cerco lavoro” e continuare con la registrazione. Con questa App la registrazione è molto semplice, potrai farla tramite il tuo account di Facebook, saltando tutta la procedura per la creazione del profilo. Potrai quindi cliccare sul tasto “accedi o registrati con Facebook”. Se non hai un profilo Facebook, potrai tranquillamente fare la registrazione manuale cliccando su “registrati”.

Le informazioni richieste sono, a grandi linee, sempre le stesse: nome e cognome, email e password per la creazione del profilo. Quando avrai finito potrai cliccare su “creare un account”. Una differenza sostanziale rispetto le altre app per cercare lavoro, è che con CornerJobs riesci ad avere contatti privati con le aziende. Per esempio, potrai contattare l’azienda per avere delle delucidazioni su ciò che ti interessa sapere prima di effettuare un colloquio. Consigliamo sempre anche per questa applicazione, di compilare il curriculum vitae, inserendo le esperienze di lavoro pregresse aggiungendole cliccando su “si” quando ti sarà richiesto. Il cv ti servirà per candidarti alle offerte di lavoro che ti interessano. Andando nella sezione “il mio profilo” potrai sempre modificare il tuo account aggiungendo nuove esperienze per avere maggiore visibilità.

Nella schermata principale dell’app CornerJobs potrai visualizzare tutte le offerte di lavoro pubblicate e per effettuare una ricerca hai a disposizione in alto, un campo per scrivere il tipo di lavoro che stai cercando. Dopo aver digitato il lavoro comparirà una lista di risultati e, per avere maggiori informazioni, potrai cliccare su quello che più ti interessa. Si aprirà una schermata con tutte le informazioni relative a quel lavoro e se ti incuriosisce, potrai cliccare sul pulsante “candidati” per inviare la candidatura. Per ogni offerta di lavoro per cui ti sarai candidato, troverai la scritta “in corso di valutazione”. Otterrai una risposta alla candidatura entro le 24 ore dall’invio del tuo cv.