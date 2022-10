Laura Fasano

Divulgatrice e Content Creator di tecnologia

Tech blogger e content creator che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere. Conosciuta come Tecnolaura sui social network, divulgatrice esperta di cultura digitale con particolare attenzione per gli aspetti psicologici del rapporto tra persone e tecnologia e per l'empowerment femminile in questi ambiti.