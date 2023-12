Apple AirPods, a questo prezzo sono imbattibile: miglior offerta del giorno

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quale miglior occasione se non sotto Natale per acquistare un nuovo paio di cuffie? A maggior ragione se le cuffie di cui parliamo sono tra le migliori tra quelle in disponibili sul mercato e sono anche in offerta. Di quali cuffie stiamo parlando? Delle Apple AirPods di terza generazione, cuffie Bluetooth top di gamma disponibili oggi al minimo storico grazie alla promo eccezionale di Amazon. Grazie allo sconto NO IVA riesci a risparmiare decine di euro e approfitti di un super sconto. A tutto questo puoi anche aggiungere la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero.

La qualità audio assicurata da queste cuffie Apple è veramente elevata. Sono dotate delle migliori tecnologie del momento e anche di componenti top. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche se il meglio lo danno con gli iPhone. Insomma, una promo natalizia che di certo non passa inosservata.

Apple AirPods terza generazione

Apple AirPods terza generazione: le caratteristiche

Scopriamo meglio gli auricolari Apple AirPods di terza generazione. Partiamo col dire che le cuffie sono in grado di creare un audio personalizzato grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa. In questo modo, sarai letteralmente al centro della musica. Vantano un sensore di pressione per controllare comodamente direttamente dagli AirPods sia la riproduzione multimediale (andare avanti e indietro coi brani, controllare il volume, ecc.) sia rispondere o inoltrare chiamate direttamente dagli auricolari. Sono dotate anche di equalizzazione adattiva.

Sono resistenti al sudore e all’acqua, quindi non dovrai temere di usarli sotto la pioggia. Ricarica veloce grazie alla comoda custodia Lightning, dalle dimensioni ridotte e facilmente trasportabili. Ma possono essere ricaricati anche tramite tecnologia MagSafe. Ottima l’autonomia, che garantisce fino a 6 ore di ascolto continue, mentre con pause e scaglionando l’utilizzo per più giorni, si arriva anche a 30 ore di riproduzione con una sola ricarica. Ricordiamo infine che le Apple AirPods possono essere usate anche con un dispositivo non-Apple, con l’unica limitazione che non si può utilizzareSiri.

Apple AirPods terza generazione: prezzo, offerta e sconto Amazon

A un prezzo così non bisogna far altro che acquistarle immediatamente. Essendo una promo su un dispositivo Apple potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi è necessario essere molto veloci. Le Apple AirPods di terza generazione sono disponibili a un prezzo di 159 euro con uno sconto del 20% su quello di listino. Hai la possibilità di pagarle anche in cinque rate a tasso zero da 31,80 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina e messo a disposizione da Amazon.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorno. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024, quindi puoi regalarle tranquillamente in vista del Natale.

