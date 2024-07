AirPods al minimo storico: a questo prezzo sono da comprare subito

Fonte foto: ©eremin/123RF.COM

L’onda lunga del Prime Day si fa sentire su Amazon e sono ancora disponibili delle super offerte per alcuni dei prodotti più venduti in questi giorni. Uno di questi sono sicuramente le AirPods di seconda generazione, le cuffie wireless di Apple tra le più amate dagli appassionati. Durante il Prime Day sono andate letteralmente a ruba e anche in questi giorni sono tra le più vendute. Il motivo? Molto semplice: lo sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico e le paghi solamente poco più di 90 euro.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Un’offerta shock da non farsi sfuggire. Trovare un prodotto Apple con uno sconto così elevato non è una cosa di tutti i giorni. Nonostante siano uscite sul mercato da oramai un po’ di tempo, questo paio di cuffie dell’azienda di Cupertino restano ancora super attuali. La qualità e l’affidabilità sono quelle tipiche di Apple, ma le puoi utilizzare con qualsiasi modello di smartphone, non solo iPhone. Questo tipo di offerte dura solitamente pochi giorni. Quindi ti consigliamo di approfittarne subito.

Apple AirPods

AirPods di seconda generazione: prezzo, offerta e sconto

Offerta imperdibile per le AirPods di seconda generazione. Oggi le trovi in promo con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a soli 91,99 euro, uno dei prezzi più bassi mai registrati sul sito di e-commerce. Diventa immediatamente un best-buy e le ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Le puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Non tentennare: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Apple AirPods

AirPods di seconda generazione: le caratteristiche

Le Apple AirPods di seconda generazione disponibili su Amazon sono tra le migliori cuffie wireless che puoi comprare oggi per rapporto qualità-prezzo. Sono comode da indossare, si adattano perfettamente all’orecchio e sono "universali": si collegano a qualsiasi smartphone senza troppi problemi. Anche se il meglio di loro lo danno in accoppiata con l’iPhone. Collegandole allo smartphone Apple, infatti, potrai anche usare l’assistente vocale Siri e chiedere aiuto in ogni momento.

Dotate del processore Apple H1, lo stesso presente su cuffie molto più costose, assicurano un’ottima qualità del suono e si connettono velocemente a qualsiasi dispositivo, non solo smartphone. Sono cuffie adatte anche a chi gioca online, essendo in grado di ridurre la latenza del 30% con i videogame. Grazie ai sensori ottici e agli accelerometri presenti all’interno, sono in grado di capire quando sei in movimento, oppure quando stai parlando e disattivano in automatico la riproduzione della musica o di qualsiasi cosa stai ascoltando.

Con un singolo ciclo di ricarica l’autonomia è fino a 5 ore, mentre utilizzando la custodia di ricarica aumenta fino a 24 ore. Ti dimenticherai di ricaricarle e le potrai utilizzare ogni volta che vuoi. Insomma, delle vere cuffie top di gamma che oggi paghi pochissimi in relazione a quello che offrono.

Apple AirPods