Apple AirPods, prezzo crollato definitivamente: sconto incredibile

Da oggi trovi le AirPods di terza generazione in promo con uno sconto del 25% e approfitti del minimo storico. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Se c’è un dispositivo che non può mancare in vacanza o nello zaino, sono sicuramente le cuffie wireless. Durante i lunghi viaggio o mentre ti stai riposando sdraiato sotto l’ombrellone, aiutano a rilassarti e ad ascoltare le tue playlist o i tuoi podcast preferiti. Se stai cercando un paio di cuffie top di gamma prima di partire, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon trovi le AirPods di terza generazione, l’ultimo modello lanciato sul mercato da Apple, in promo al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto del 25% che ti fa risparmiare decine di euro e le fa diventare delle vere top di gamma. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Rispetto al modello precedente, queste nuove cuffie di Apple sono dotate di tecnologie avanzate che migliorano la qualità dell’audio. Ad esempio l’audio spaziale personalizzato che assicura un suono avvolgente e che si adatta alla forma del tuo orecchio. Il driver dinamico progettato da Apple assicura bassi profondi e alti cristallini, mentre i microfoni riducono il rumore del vento per chiamate perfette in qualsiasi situazione. Le AirPods di terza generazione sono compatibili con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i prodotti Apple.

AirPods terza generazione in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sono tra le cuffie più vendute su Amazon negli ultimi giorni e non potrebbe essere altrimenti. Da oggi, infatti, trovi le AirPods di terza generazione in offerta con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a soli 149,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di pagarle in 5 rate da 30 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le cuffie sono già disponibili e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, in modo da testarle e capire se fanno al caso tuo. Ma difficilmente resterai deluso.

Apple AirPods: le caratteristiche tecniche

Gli auricolari Apple AirPods di terza generazione sono stati ulteriormente migliorati in tutte le loro funzioni. Ma si parte dal design, più ergonomico con una forma leggermente più corta e un inserto auricolare in silicone intercambiabile: studiato per essere più confortevoli ma anche più sicure e anti-caduta. Driver dinamico con tecnologia di adattamento del suono, per un audio più ricco e bilanciato, con bassi più profondi e alti cristallini. Si connette velocemente e stabilmente al tuo iPhone, tramite Bluetooth e grazie al chip H1.

Anche quando fai sport e dunque compi movimenti repentini, o mentre guidi e dunque sei obbligato a muovere la testa, gli auricolari ti terranno sempre al centro dell’ascolto, grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa. Autonomia fino a 6 ore di riproduzione continua con una singola carica e fino a 30 ore di riproduzione complessiva utilizzando la custodia. Supporta la ricarica wireless ma anche il nuovo MagSafe Charger di Apple.

