Se volete un iPhone 13 a Natale vi conviene comprarlo ora

Mancano 65 giorni a Natale, ma se vorrete fare un regalo tech a qualcuno (o farvelo da soli), vi conviene comprarlo ora. Specialmente se volete regalare uno smartphone, ancor di più se il telefono è un iPhone: la crisi dei chip e il COVID già oggi stanno mettendo in difficoltà tutti i produttori, grandi e piccoli, Apple compresa e nuovi report non lasciano affatto ben sperare per i prossimi due mesi: sarà sempre più difficile trovare sul mercato, a prezzi onesti, smartphone di fascia media e alta. iPhone compresi.

In un report di JP Morgan, a firma di Samik Chatterjee e visionato da AppleInsider, l’analista prevede un collo di bottiglia importante nella fornitura dei moduli fotografici per iPhone 13, che costringerà Apple a rallentare la produzione nonostante la domanda molto alta per questo smartphone. Il problema, secondo Chatterjee, sarebbe causato dalle nuove restrizioni in Vietnam dovute alla pandemia. Per l’intenso trimestre dello shopping natalizio, l’analista prevede ora vendite di iPhone per 78 milioni di unità, in calo rispetto agli 82 milioni previsti da Apple, a causa delle difficoltà di approvvigionamento. Ciò si tradurrà in 6 miliardi di incassi in meno per Apple e in tempi di attesa più lunghi per le consegne.

Vendita iPhone 13: la situazione attuale

Attualmente i tempi di consegna degli iPhone 13 standard sul mercato italiano, acquistati sul sito ufficiale di Apple, sono accettabili: per tutti i colori, per tutti i tagli di memoria, c’è una consegna garantita tra il 29 ottobre e il 3 novembre.

Per iPhone 13 Pro, sempre sul sito ufficiale, i tempi di consegna già salgono di tre settimane: 22-29 novembre, per tutti i colori e tutti i tagli di memoria. Tempi simili per gli iPhone 13 Pro Max: 22-29 novembre.

Su Amazon, invece, assistiamo già a tempi di consegna molto diversi in base al colore e al taglio di memoria: iPhone 13 Product Red, ad esempio, non è più disponibile nel taglio da 128 GB mentre negli altri colori si va dalla disponibilità immediata per i modelli da almeno 256 GB a “Generalmente spedito entro 1-2 mesi" per i più economici modelli da 128 GB.

Sempre su Amazon, i modelli iPhone 13 Pro sono tutti in consegna tra 1-2 mesi, a parte quello color oro che sarà disponibile a inizio dicembre, con consegna il 9. Tempi di consegna decisamente al limite per un iPhone 13 Pro Max 128 GB Azzurro Sierra: dal 19 novembre al 22 dicembre.

iPhone 13: comprare ora o aspettare?

Il nostro consiglio è chiaro e netto: se avete intenzione di regalare o regalarvi un iPhone 13 a Natale, allora compratelo subito. Per due motivi: il primo è che questa situazione non può che peggiorare man mano che ci avviciniamo alle feste natalizie, il secondo è che il prezzo non scenderà di certo. Quindi meglio comprarlo ora e metterlo in un cassetto, rinunciando a qualche settimana di garanzia, per poi spacchettarlo sotto l’albero.

Ma quale iPhone 13 comprare? Prezzi e caratteristiche dei singoli modelli sono ormai noti a tutti, c’è da ragionare sui colori e sui tagli di memoria. Ecco le combinazioni che, al momento (e potrebbe variare nel giro di pochissimo) hanno la maggiore disponibilità su Amazon e i tempi di consegna più brevi.

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Rosa

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – Mezzanotte

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro

Apple iPhone 13 (256GB) – (PRODUCT) RED

Apple iPhone 13 Pro (128GB) – Oro

Apple iPhone 13 Pro Max (512GB) – Oro