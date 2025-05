Fonte foto: Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

Tra le novità della seconda metà dell’anno per Apple c’è anche il debutto del nuovo iPhone 17 Air, nuova variante della gamma di smartphone della casa di Cupertino che dovrebbe andare a rimpiazzare la versione Plus, andando anche a utilizzare un brand, come “Air”, di grande successo sia per la linea MacBook per gli iPad.

La principale caratteristica del nuovo iPhone 17 Air sarà lo spessore. Un po’ come l’imminente Samsung Galaxy S25 Edge, infatti, il nuovo smartphone di Apple sarà molto sottile. Le prime informazioni, ancora da verificare, confermano che il dispositivo avrà uno spessore di 5,5 millimetri (non tenendo conto del modulo delle fotocamere posteriori).

Il progetto è sicuramente molto interessante. C’è, però, un elemento che inizia a far emergere alcuni dubbi. Secondo un report di The Information, infatti, il nuovo iPhone potrebbe avere problemi con l’autonomia a causa di una batteria ridotta rispetto ad altri modelli della gamma. Per risolvere questo problema, Apple proporrà un’apposita cover con batteria integrata che, però, farà aumentare lo spessore del dispositivo.

Cosa sappiamo dell’autonomia di iPhone 17 Air

Il nuovo iPhone 17 Air non avrà solo uno spessore ridotto. Lo smartphone, per raggiungere l’obiettivo dei 5,5 mm, infatti, dovrà adottare una batteria più piccola. Di conseguenza, a differenza di quanto avviene per altri modelli della linea Air, come il nuovo iPad Air con M3, anche l’autonomia sarà ridotta. Il report emerso in queste ore conferma che solo il 60-70% degli utenti riuscirà ad arrivare a sera con una carica completa (per il resto della gamma iPhone 17, invece, la percentuale sarà di 80-90%).

Si tratta di un problema serio che potrebbe limitare il successo del dispositivo. Per questo motivo, Apple ha intenzione di lanciare uno Smart Battery Case dedicato al nuovo iPhone. Si tratta di una custodia con batteria integrata, già proposta in passato dall’azienda di Cupertino e pronta a tornare di grande attualità. Probabilmente, quest’accessorio sarà proposto anche per altri modelli della gamma iPhone 17.

Cosa sappiamo di iPhone 17 Air e quando arriva

Il nuovo iPhone 17 Air avrà un display da 6,9 pollici, proponendo, quindi, dimensioni simili a quelle del Pro Max (al netto di uno spessore ridotto). Sotto la scocca ci sarà il SoC Apple A19, realizzato con processo produttivo a 3 nm. Come per tutti i nuovi iPhone 17, inoltre, ci sarà il passaggio a 12 GB di RAM, per via della necessità di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale e tutta la suite di Apple Intelligence. Lo smartphone, come per iPhone 16e, dovrebbe avere una sola fotocamera posteriore (da 48 Megapixel). Maggiori dettagli sulla scheda tecnica arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il debutto è previsto per il prossimo mese di settembre, insieme agli altri componenti della gamma iPhone 17.