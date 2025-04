Vision Pro 2, secondo le indiscrezioni Apple potrebbe aver già iniziato la produzione

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: JLStock / Shutterstock

Stando a un recente report pubblicato dal sito cinese IT Home, Apple ha già avviato la produzione in serie del suo Vision Pro 2. Il sito, ha preso l’informazione da una “fonte affidabile” che, tuttavia “vuole restare anonima”; tale fonte ha confermato che molti dei componenti fondamentali del visore di seconda generazione sono già pronti presso i vari fornitori e attendono solo di essere assemblati.

Si parla dei pannelli del display, prodotti da Lens Technology e alcuni parti della scocca del dispositivo, realizzate invece da Everwin Precision. Oltre a questi, stando sempre a quanto riportato sul report, anche altri fornitori avrebbero già ricevuto dall’azienda di Cupertino ingenti ordini per i componenti del nuovo Apple Vision Pro.

Quando arriva Apple Vision Pro 2

Il report condiviso lascia intendere che il lancio commerciale del Vision Pro di seconda generazione potrebbe avvenire entro la fine del 2025, anche se per gli analisti è più probabile che Apple decida di attendere il 2026. Anche altri nomi noti del settore, come Mark Gurman di Bloomberg, hanno prontamente frenato l’entusiasmo per un rilascio imminente, dichiarando che Apple non avrebbe in programma alcun aggiornamento del Vision Pro per tutto il 2025.

Sembra infatti che il colosso della tecnologia voglia concentrarsi sullo sviluppo di una versione economica del visore, con un possibile lancio previsto non prima della fine del prossimo anno. Naturalmente non ci sono conferme al riguardo ma, visti i volumi di vendita non proprio entusiasmanti del primo Vision Pro (in foto), il fatto che Apple voglia portare sul mercato un prodotto più accessibile non è un’ipotesi da sottovalutare

Come sarà Apple Vision Pro di seconda generazione

Per quanto riguarda il comparto hardware del visore, la palla passa a Ming-Chi Kuo che ha condiviso alcuni rumor molto interessanti al riguardo. Il dispositivo avrà a bordo un chip M5 che, ovviamente, gli garantirà la piena compatibilità con Apple Intelligence. Tuttavia questo chip non dovrebbe arrivare sul mercato prima dalle fine del 2025 e, secondo Kuo, per prima cosa sarà destinato ai nuovi iPad Pro e MacBook Pro.

Quindi, se l’indiscrezione su questo chip si rivelasse fondata, è difficile che il Vision Pro 2 arrivi prima del 2026 e, sicuramente, arriverà dopo i due dispositivi di cui sopra. Per quanto riguarda il resto dell’hardware, sempre secondo Kuo, le modifiche saranno minime e questo suggerisce che il prossimo visore sarà più una specie di “aggiornamento”, piuttosto che una seconda generazione vera e propria.

Idem per il design, che dovrebbe essere molto simile a quello dell’attuale modello, sperando però che Apple sia riuscita ad alleggerire il dispositivo e a renderlo meno ingombrante.

Intanto il colosso di cupertino ha rilasciato visionOS 2.4, aggiornamento che introduce per la prima volta Apple Intelligence sull’attuale generazione di Apple Vision Pro. L’update porta a bordo del dispositivo nuove funzioni interessanti, tra cui un miglioramento nell’utilizzo dei contenuti spaziali. L’azienda, insomma, continua a supportare attivamente il Vision Pro, forse per preparare il campo ai prossimi visori che avranno anche il complicato ruolo di riconquistare la fiducia dei consumatori.