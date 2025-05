Fonte foto: Ahmet Misirligul / Shutterstock.com

Apple sta lavorando a numerosi progetti e si prepara a rivoluzionare la sua gamma di prodotti. Dopo gli scarsi risultati ottenuti da Apple Vision Pro, anche per via di un prezzo molto alto, l’azienda di Cupertino guarda a nuove opzioni per poter espandere la sua famiglia di dispositivi smart.

La prossima novità in arrivo, oltre ad iPhone e iPad con display pieghevole, potrebbe essere un nuovo paio di occhiali smart che potrebbero entrare in concorrenza con i Ray-Ban Meta. Il lancio degli Apple Glass è, da anni, al centro di rumor e indiscrezioni. La casa di Cupertino, però, non ha mai presentato nulla di simile.

Secondo gli ultimi rumor, supportati da un report di Mark Gurman di Bloomberg, una fonte sempre molto affidabile per quanto riguarda il mondo Apple, i tempi sarebbero maturi per poter registrare il debutto di un nuovo paio di occhiali smart da parte dell’azienda di Cupertino.

Gli Apple Glass stanno arrivando?

Apple potrebbe essere al lavoro su un nuovo paio di occhiali smart. Il progetto potrebbe sfruttare l’esperienza maturata con Apple Vision Pro per poter realizzare nuovi Apple Glass in grado di offrire tante funzionalità avanzate e di soddisfare le necessità degli utenti, presentando anche un prezzo più accessibile rispetto al visore.

Alla base degli occhiali smart ci sarebbe un nuovo chip derivato dal SoC utilizzato per gli Apple Watch e arricchito con funzionalità inedite, come la possibilità di gestire più videocamera in contemporanea. Si tratta di un elemento necessario per poter consentire agli occhiali di raccogliere i dati dall’ambiente esterno.

Il dispositivo potrebbe integrare anche Apple Intelligence, con una suite di funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Quando arrivano gli occhiali smart di Apple?

I nuovi occhiali smart di Apple potrebbero essere molto vicini. Il prodotto potrebbe entrare in produzione tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con almeno due varianti in rampa di lancio (una versione dovrebbe essere dotata di realtà aumentata).

Restano ancora tante incognite, in ogni caso. Il prezzo, ad esempio, rappresenta un fattore determinante per poter trasformare un nuovo dispositivo come gli Apple Glass in un successo.

Apple è abituata a presentare prodotti in grado di garantire ampi margini di profitto. Questa strategia non ha avuto successo con Apple Vision Pro e potrebbe essere modificata in occasione del lancio degli occhiali smart.

Bisognerà valutare anche quali saranno le reali funzioni che il nuovo prodotto della gamma Apple sarà in grado di mettere a disposizione degli utenti. In ogni caso, se i rumor dovessero rivelarsi corretti, maggiori dettagli sul nuovo progetto della casa di Cupertino potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.