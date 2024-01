Apple Watch 9 al minimo storico, l'offerta è strepitosa: approfittane subito

Fonte foto: Apple Newsroom

Per approcciare al meglio il weekend che sta arrivando, un’offerta al minimo storico per un dispositivo Apple è quello di cui abbiamo bisogno. E non si tratta di un dispositivo qualsiasi, bensì dell’Apple Watch 9, l’ultima versione dello smartwatch top di gamma dell’azienda di Cupertino. Come sappiamo molto bene, trovare un prodotto della mela morsicata in offerta è già piuttosto complicato, perlopiù se uscito da poco sul mercato. Per questo motivo l’offerta disponibile oggi sull’Apple Watch 9 è qualcosa di grandioso. Lo sconto è del 13% e risparmi 60 euro sul prezzo di listino. Può sembrare un risparmio di poco conto, ma come detto riguarda un prodotto Apple e per questo bisogna approfittarne subito. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per quanto riguarda l’Apple Watch 9 c’è poco da dire. Si tratta di un modello che segue il solco tracciato negli ultimi anni, ma con alcune novità importanti. In primis un nuovo processore che assicura prestazioni ancora più elevate e performanti. Poi un nuovo display più luminoso e con le cornici ottimizzate, in modo da non essere troppo grande. In più hai sempre sott’occhio tutte le informazioni più importanti, a partire dalla salute e dall’attività fisica. Un orologio che a questo prezzo è un vero best-buy. Come tutte le offerte che riguardano i prodotti Apple può terminare da un momento all’altro, quindi approfittane subito.

Apple Watch 9 – nero

Apple Watch 9 – blu

Apple Watch 9 – rosa

Apple Watch 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto importante per l’Apple Watch 9. Lo smartwatch top di gamma di Apple nella versione da 41 mm (la più piccola tra quelle disponibili) è in offerta a un prezzo di 399 euro, con uno sconto di 60 euro su quello di listino. Come già detto, essendo un prodotto dell’azienda di Cupertino uscito da poco sul mercato, è già tanto trovarlo in promo. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartwatch è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa in pochissimo tempo. Puoi scegliere tra tre diverse colorazioni.

Apple Watch 9: la scheda tecnica e le funzionalità

L’Apple Watch è oramai un dispositivo rodato, con un design diventato oramai iconico e riconoscibilissimo. Quando sul polso di una persona vedi uno smartwatch dallo schermo quadrato e con il tasto rotondo sulla parte destra, dai benissimo che si tratta di un Apple Watch. In questa nona versione l’azienda di Cupertino si è concentrata su alcuni aspetti specifici, come ad esempio un nuovo processore che rende l’orologio ancora più smart e potente. Il chip S9 è in grado di capire le intenzioni della persona e di interpretare il doppio tap sullo schermo. Display rinnovato e adesso il doppio più luminoso rispetto al passato.

L’Apple Watch 9 è anche il miglior compagno che puoi avere per tenere sotto controllo il tuo stato di salute. Grazie ai sensori presenti sotto la scocca monitora costantemente il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue ed è anche in grado di effettuare un controllo approfondito della frequenza cardiaca. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un’analisi sulla fase REM.

Per gli appassionati di sport c’è un set completo di funzionalità dedicate. Puoi trovare qualsiasi allenamento o attività fisica e raccogliere i dati e analizzare i progressi nel tempo. Non ne resterai deluso. Hai a disposizione anche infografiche avanzate che ti permettono di capire quanto stai migliorando.

Migliorata anche la batteria che ora dura un po’ di più rispetto al passato. Infine, con l’Apple Watch 9 puoi anche rispondere ai messaggi e alle chiamate collegandolo con lo smartphone.

