Apple Watch SE in offerta al minimo storico: sconto mai visto prima

Lo smartwatch Apple è disponibile in promo con un ottimo sconto del 23% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

Fonte foto: Amazon

Se c’è un dispositivo Apple che in questi anni si è fatto amare più di tutti è sicuramente l’Apple Watch SE di seconda generazione. E i motivi sono abbastanza semplici: è realmente uno dei pochi dispositivi lowcost dell’azienda di Cupertino, è dotato di funzioni avanzate ed è utilissimo nella vita di tutti i giorni. Quindi, non deve sorprendere il fatto che diventi uno degli orologi smart più venduti quando è disponibile in offerta su Amazon. Proprio come sta accadendo in questi giorni. Lo smartwatch lowcost di Apple, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 23% e approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’offerta è davvero molto interessante perché riguarda un orologio Apple ed è già complicato trovarli in promo. Non deve trarre in inganno il fatto che si tratta della versione economica: le funzionalità sono avanzatissime e offre tutto quello che cerchi solitamente in un dispositivo di questo genere. Puoi tenere sotto controllo i principali parametri vitali e sapere in ogni istante come ti stai allenando. Non perdere questa super occasione che ti riserva Amazon.

Apple Watch SE seconda generazione

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Apple Watch SE di seconda generazione: prezzo, offerta e sconto Amazon

Torna in offerta l’Apple Watch di seconda generazione. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 199 euro, con uno sconto del 23% su quello di listino. Il risparmio è considerevole e soprattutto approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Praticamente costa quanto un caffè al giorno.

L’offerta dura solamente pochi giorni e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai due settimane di tempo.

Apple Watch SE seconda generazione

Apple Watch SE di seconda generazione: le caratteristiche tecniche

Un vero dispositivo Apple, nonostante un prezzo decisamente inferiore rispetto a quanto ci ha abituato l’azienda di Cupertino. L’Apple Watch SE di seconda generazione è il dispositivo perfetto se vuoi acquistare un orologio di grande qualità, a un prezzo alla portata di tutti.

Lo smartwatch ha tutto quello che ti serve per la vita di tutti i giorni a partire da un display touch ad alta risoluzione dove tenere sott’occhio tutte le info principali, a partire dai passi effettuati. La versione in promo è quella più compatta con schermo da 40 mm, perfetta per chi ha un polso un po’ più piccolo e per chi non ama indossare orologi troppo ingombranti.

Le dimensioni compatte, però, non vanno a inficiare le funzionalità che restano da smartwatch top di gamma. L’Apple Watch SE di seconda generazione si rivela il compagno ideale per tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute, partendo dal battito cardiaco e dalla qualità del riposo durante la notte. L’orologio, infatti, fornisce un report del sonno e ti mostra cosa migliorare. La stessa cura la trovi anche nelle tante modalità di allenamento con cui tenere cura del tuo corpo.

Puoi personalizzare lo smartwatch Apple installando una delle tante app messe a disposizione dall’azienda di Cupertino e che trovi sull’App Store. La batteria è una garanzia e non ti lascia durante la giornata. Un vero dispositivo Apple a un prezzo decisamente inferiore alla media.

Apple Watch SE seconda generazione