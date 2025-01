Apple Watch 9, con lo sconto Amazon il prezzo è stracciato: offerta shock

Fonte foto: Apple Newsroom

Questo 2025 comincia con il botto. E non parliamo dei fuochi d’artificio con cui si festeggia l’inizio dell’anno, ma delle offerte appena lanciate su Amazon. Per iniziare al meglio questo nuovo anno, troviamo delle promo molto interessanti sul sito di e-commerce su tantissimi prodotti differenti. Ce ne è una che ha catturato la nostra attenzione e riguarda l’Apple Watch 9 nella versione da 45 mm (la più grande tra quelle lanciate da Apple) con GPS+ Cellular. Questo orologio, infatti, è in grado di connettersi alla rete dati associando una scheda eSim e non ha bisogno del supporto dello smartphone per scaricare le applicazioni e per effettuare le chiamate. È un vero dispositivo standalone che puoi utilizzare al posto del telefono per tantissime attività differenti.

Come anticipato, l’Apple Watch 9 ha catturato la nostra attenzione per la promo disponibile oggi su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto del 27% che fa risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e abbassare al minimo l’esborso iniziale. Una promo veramente speciale: è difficile trovare un prodotto Apple di ultima generazione con uno sconto così elevato. Per questo motivo ti consigliamo di approfittarne subito: potrebbe scadere da un momento all’altro.

Apple Watch 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prodotto Apple con uno sconto così elevato non lo si è mai visto. Da oggi è disponibile l’Apple Watch 9 nella versione GPS + Cellular (in grado di collegarsi alla rete dati senza il supporto dello smartphone) a un prezzo di 378,87 euro grazie allo sconto eccezionale del 27%. Il risparmio netto sfiora i 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 75,78 euro grazie al servizio presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo. Ma difficilmente resterai deluso da un orologio con pochi eguali sul mercato.

Apple Watch 9: scheda tecnica e funzionalità

Rispetto al modello base, Apple Watch Series 9 GPS + Cellular è un orologio smart che ti consente di interagire facilmente con i tuoi contatti e di restare aggiornato usando solo lo smartwatch. Puoi infatti inviare messaggi, telefonare e ascoltare la tua musica preferita in streaming anche qualora non avessi con te l’iPhone. Tantissime le funzioni utili disponibili: si pensi a "Posizione precisa", la quale ti permetterà di ritrovare il tuo iPhone velocemente; oppure Apple Pay, per pagare senza contanti, velocemente e in totale sicurezza. Il display molto luminoso ti permette di leggere lo schermo anche nelle zone illuminate: avrai tutte le informazioni che ti servono sempre sott’occhio. La presenza del chip S9 permette di utilizzare qualsiasi app senza problemi.

A proposito di informazioni, questo straordinario smartwatch del colosso di Cupertino consente di monitorare con grande precisione il livello di ossigeno nel sangue; il ritmo cardiaco, avvisandoti in caso di anomalie; offre la possibilità di effettuare un ECG ogni qualvolta lo ritieni necessario; puoi conoscere la qualità del tuo sonno; presente anche un sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo. Permette perfino di monitorare lo stress, per comprendere quando è opportuno fermarsi e prendersi una pausa.

Avrai un vero personal trainer al polso, grazie alla presenza dell’app Allenamento, che ti seguirà in tantissimi sport, con parametri avanzati e informazioni dettagliate con tempi e performance. Grazie all’impermeabilità potrai utilizzarlo sotto la pioggia ma anche fino a 50 metri sott’acqua. Riceverai anche 3 mesi gratis del servizio Apple Fitness+. E per chi svolge attività in solitaria magari in zone remote oppure sport estremi, possono tornare molto utili funzioni come "Rilevamento incidenti" e "Rilevamento cadute", che contatteranno i soccorsi in caso di brutte cadute. Ma anche qualora avessi un brutto incidente in auto. Ma non solo: grazie alla funzione SOS emergenze basterà premere un pulsante per far partire una chiamata d’emergenza.

