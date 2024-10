Amazon, l'orologio lowcost di Apple a prezzo stracciato: affare per tutti

L'Apple Watch SE di seconda generazione è disponibile in offerta con uno sconto eccezionale che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Amazon

Quando si trova in offerta un dispositivo Apple al minimo storico e con uno sconto che ti permette di risparmiare decine di euro, bisogna fare solamente una cosa: acquistarlo subito prima che l’offerta termini. Ed è esattamente quello da fare oggi con l’Apple Watch SE di seconda generazione, l’orologio lowcost dell’azienda di Cupertino, disponibile su Amazon con uno sconto mai visto prima che fa scendere il prezzo al minimo storico. Oltre a un prezzo super, Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, trasformando un’ottima offerta in un’occasione irripetibile.

L’Apple Watch SE di seconda generazione è la versione lowcost di uno degli orologi smart più iconici disponibili sul mercato e che assicura funzionalità avanzate. Il suffisso "SE" riservato solitamente ai dispositivi più economici dell’azienda di Cupertino non deve trarre in inganno: abbiamo a che fare un dispositivo top. Ha tutto quello che richiedi a uno smartwatch, a partire da un sistema di monitoraggio avanzato della salute, tante modalità sportive e uno schermo grande e luminoso. A bordo tutte le app che trovi anche negli Apple Watch più costosi e la batteria non ti lascia mai a piedi. A questo prezzo è un’occasione irripetibile.

Apple Watch SE di seconda generazione

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Apple Watch SE seconda generazione: prezzo e sconto Amazon

Con la promo di oggi, l’Apple Watch SE di seconda generazione è l’orologio da comprare. Lo trovi su Amazon a un prezzo di 199 euro, con uno sconto su quello di listino del 23%. Il risparmio è notevole, soprattutto per un dispositivo Apple che è già complicato trovare in offerta. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che trovi nella pagina prodotto. Come tutte le offerte che riguardano un prodotto dell’azienda di Cupertino potrebbe scadere da un momento all’altro, quindi ti suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

Apple Watch SE di seconda generazione

Apple Watch SE seconda generazione: caratteristiche e funzionalità

Per quanto questo dispositivo indossabile sia super tecnologico, risulta anche semplice da utilizzare e alla portata di tutti. Ciò grazie al sistema operativo watchOS 11, reso ancora più smart, personalizzabile e funzionale. Inoltre, puoi contare su Siri, l’assistente vocale di Apple, anche per inviare messaggi, rispondere a chiamate, ascoltare musica, il tutto con il semplice comando della voce.

Ci sono funzioni molto utili come "Rilevamento cadute", "Rilevamento incidenti" e SOS emergenze. Ma non manca pure l’utilissima funzione "Tutto bene", per avvisare in automatico una persona cara quando arrivi a destinazione. Utilissimo per esempio per chi ha figli adolescenti e vuole controllarli non in modo invasivo.

È possibile anche utilizzarlo per le immersioni, grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri. Tantissimi gli sport praticabili, grazie all’app Allenamento. Permette pagamenti veloci e sicuri senza contanti, grazie alla funzione Apple Pay. Comunica in modo veloce con altri dispositivi Apple, come iPhone e Mac. Massima personalizzazione, si adatta sempre al tuo stile: cassa in tre colori e retro della cassa in tinta, con possibilità di modificare lo sfondo del display scegliendo i tantissimi display disponibili.

Apple Watch SE di seconda generazione