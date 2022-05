Asus presenta i nuovi Zenbook OLED 2022 e sfida Apple

La gamma di laptop Asus Zenbook Pro e Zenbook Serie S è stata protagonista dell’evento di lancio online The Pinnacle of Performance. Le due nuove serie sono state totalmente rinnovate e sono stati proposti in totale sei nuovi computer portatili a partire dall’Asus Zenbook da 13 pollici OLED che continua a essere uno dei migliori laptop con schermo OLED a prezzo accessibile, in rapporto alla scheda tecnica.

Le due nuove gamme Asus Zenbook Pro e Asus Zenbook S includono laptop standard, convertibili e con doppio display con dimensioni dello schermo che vanno dai dai 13 pollici ai 17,3 pollici: Asus Zenbook Pro 17, Asus ZenBook Pro 16X OLED, Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED, Asus Zenbook Duo 14 OLED, Asus Zenbook S 13 Flip OLED, Asus Zenbook S 13 OLED. Come sempre, quando si tratta di Asus, ci troviamo di fronte a laptop dal design contemporaneo, sottilissimi e leggeri, sostenuti però da processori Intel Core serie H di dodicesima generazione ad alte prestazioni o da processori AMD Ryzen serie 6000H. Le schede grafiche non sono da meno e la collaborazione con NVIDIA Studio per gli Asus Zenbook Pro, assicura ai professionisti del design ma della creatività in genere prestazioni decisamente elevate. La disponibilità di questi nuovi laptop inizierà da giugno ma non è stata ancora resa nota la timeline di distribuzione, così come non sono stati resi noti i prezzi ufficiali. Ma ci aspettiamo, ovviamente, listini abbastanza elevati.

Zenbook Pro 16X OLED: caratteristiche tecniche

Il top di gamma della serie Asus Zenbook Pro 2022 è proprio il 16 pollici con display OLED: Asus Zenbook Pro 16X OLED, sottilissimo, 16,9 mm e leggerissimo: pesa appena 2,4 chili grazie allo chassis in alluminio. Il processore IntelCore i9 12900H di dodicesima generazione abbinato alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060. Le memorie abbinate sono 32 GB di RAM e 2 TB di archiviazione. Particolare attenzione è stata posta al sistema di raffreddamento che conta su due ventole IceBlades, ciascuna con 97 lame curve 3D. La questione non è di poco conto: su un laptop così sottile ma così potente, la superficie di raffreddamento è ridotta, dunque diventa necessario dissipare il calore in maniera efficace e soprattutto rapida. Processore e GPU più freddi migliorano le performance eliminando il throttling (il rallentamento forzato del chip, per sicurezza), e possono funzionare a una silenziosità inferiore a 40 dB in modalità Standard.

Il display è un OLED da 16 pollici e dotato di touchscreen, compatibile HDR e Dolby Vision, con rapporto di forma 16:10, risoluzione 4K e aggiornamento di frequenza di 60 Hz, con luminosità di 550 nit. C’e il supporto al pennino Asus Pen.

La batteria ad alta capacità da 96 Wh offre fino a 10 ore di autonomia.

Zenbook 14 Duo OLED: caratteristiche tecniche

A bordo di questo laptop dal doppio schermo OLED troviamo il processore Intel Core i9 12900H di dodicesima generazione e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Entrambi i display sono touchscreen e il principale è in risoluzione 2,8K, HDR Dolby Vision, con rapporto di forma di 16:10, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 500 nit.

Asus Zenbook 2022: gli altri modelli

Oltre ai modelli di punta da 14,5 pollici e 16 pollici, la serie Zenbook Pro include anche altri quattro modelli di laptop. L’Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED è dotato del primo schermo touchscreen al mondo OLED da 15,6 pollici, con risoluzione 2,8K e 120 Hz di refresh ed è alimentato da un processore Intel Core i7 dodicesima abbinato alla scheda grafica Intel Arc A370M.

Asus Zenbook Pro 17 è dotato di un ampio touchscreen LCD IPS di tipo NanoEdge, compatibile Dolby Vision da 17,3 pollici con risoluzione 2,5K con frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Il processore è l’AMD Ryzen 9 6900HX abbinato alla GPU NVIDIA GeForce RTX 3050.

L’Asus Zenbook S 13 Flip OLED è leggero, appena 1,1 kg e sottile 14,9 mm per una portabilità senza sforzo, a bordo ha il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e batteria a lunga durata da 67 Wh.

Infine, completa la gamma Asus Zenbook S 13 OLED, con schermo touchscreen con rapporto di forma 16:10, risoluzione 2,8K, compatibile HDR e Dolby Vision. Supersottile (14,9 millimetri di spessore) e ultraleggero (appena 1 kg), è dotato di processore AMD Ryzen 7 6800U con grafica AMD Radeon 680M. La durata della batteria dichiarata arriva a 19 ore.