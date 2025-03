Zenbook A14, Asus presenta il nuovo Copilot+ PC

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Fonte foto: Asus

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Zenbook A14, un ultraportatile della categoria PC Copilot+ disponibile in due modelli: UX3407 con il chip Qualcomm Snapdragon X X1 26 100, e UX3407RA con il chip Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 78 100.

Questo notebook combina leggerezza, efficienza energetica e funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, posizionandosi tra i 14 pollici più leggeri sul mercato con un peso inferiore ai 980 grammi.

Zenbook A14: caratteristiche tecniche

Il design dello Zenbook A14 ha un telaio è realizzato in Ceraluminum, una lega più leggera del 30% rispetto all’alluminio anodizzato e fino a tre volte più resistente.

Lo Zenbook A14 è equipaggiato con processori Snapdragon X Series, ottimizzati per un basso consumo energetico e per la gestione di workload basati sull’intelligenza artificiale grazie alla NPU Hexagon con una capacità di elaborazione di 45 TOPS per accelerare operazioni di machine learning.

Il modello con Snapdragon X X1 26 100 ha 16 GB di RAM, mentre quello con Snapdragon X Elite X1E 78 100 ne ha 32 GB

Il sistema di dissipazione del calore utilizza una configurazione a doppia ventola e un heat pipe di nuova generazione, mantenendo un TDP fino a 45 W con emissioni acustiche ridotte. In modalità Whisper 0 dB, il dispositivo opera senza attivare le ventole in condizioni di carico ridotto.

Il display è un pannello OLED NanoEdge da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e formato 16:10, luminosità di picco di 600 nit in HDR e copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3.

Sono state implementate tecnologie di riduzione della luce blu, ottenendo le certificazioni TÜV Rheinland e SGS Eye Care Display.

La batteria da 70 Wh offre un’autonomia superiore alle 32 ore di riproduzione video.

L’audio è gestito da un sistema a due altoparlanti lineari, ottimizzato con Dolby Atmos e un amplificatore intelligente. La tecnologia Snapdragon Sound offre una riproduzione audio ad alta risoluzione con latenza minima.

Per la sicurezza, il notebook integra il processore Microsoft Pluton per la protezione delle credenziali e delle chiavi di crittografia a livello hardware.

Il sistema di autenticazione include una fotocamera AI IR, compatibile con Windows Hello, e funzioni come Adaptive Lock e Adaptive Dimming.

Il laptop è dotato di due porte USB 4, una USB 3.2 Gen 2 Type-A, un’uscita HDMI 2.1 e un jack audio da 3,5 mm. La connettività wireless include supporto a WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Grazie a Windows Phone Link e Snapdragon Seamless, lo Zenbook A14 offre una maggiore integrazione con smartphone e altri dispositivi compatibili.

Zenbook A14: quanto costa

ASUS Zenbook A14 è disponibile presso i rivenditori autorizzati e nei punti vendita ASUS Gold Store, con un prezzo di partenza di 1.099 euro per il modello con Snapdragon X X1 26 100 e 16 GB di RAM.