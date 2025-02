ASUS Zenbook Duo (2025) ufficiale, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Asus

Il nuovo Asus Zenbook Duo (2025)è ufficialmente disponibile anche in Italia, andando a sostituire il precedente modello del 2024. Rispetto al passato, la principale novità è la presenza dei nuovi processori Intel Core Ultra 9, mentre restano inalterate le varie funzioni per il doppio schermo in dotazione, che consentono all’utente di personalizzare al massimo la user experience.

Asus Zenbook Duo: scheda tecnica

Il nuovo Asus Zenbook Duo (UX8406) è caratterizzato da due schermi OLED touch da 14 pollici, con risoluzione 3K (2.880×1.800 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Presente anche la certificazione VESA Display HDR True Black 500 che attesta che questo dispositivo è in grado di riprodurre neri profondi e la certificazione Pantone che, invece, certifica che gli schermi rispettano i requisiti di Pantone LLC per una riproduzione dei colori il più fedele possibile alla realtà. Garantita, inoltre, la piena compatibilità con le smart pen, come la Asus Pen (inclusa nella confezione).

Importante sottolineare che questo dispositivo offre quattro modalità di utilizzo principali: la modalità Dual Screen con tastiera wireless che permette di ottenere uno schermo unico da 19,8 pollici (grazie alla funzione ViewMax) o due schermi 16:10, gestendo le finestre con App Switcher.

La modalità Desktop, che permette di posizionare il laptop in verticale e, sempre tramite la tastiera wireless, permette di affiancare app e documenti oppure di usare l’intera larghezza dello schermo sempre con ViewMax.

La modalità Laptop che, invece, permette di usare tastiera e il touchpad Bluetooth ASUS ErgoSense sullo schermo inferiore, trasformando il dispositivo in un tradizionale laptop da 14 pollici. Lo schermo inferiore può diventare anche una tastiera virtuale.

La modalità Condivisione che grazie alla cerniera a 180° semplifica la condivisione di contenuti, permettendo a tutti di vedere lo schermo.

Il processore a bordo è un Intel Core Ultra 9 285H a cui si affiancano 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. La GPU è una Intel Arc 140T, integrata nel processore. La NPU è una Intel AI Boost NPU con fino a 13 TOPS.

Sul fronte delle connessioni ci sono: una porta USB-A 3.2 Gen 1, due porte Thunderbolt 4 (DisplayPort/Power delivery), un HDMI 2.1 e l’ingresso per il jack audio da 3.5mm (microfono/cuffie). Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4. Il comparto audio è realizzato in collaborazione con Harman Kardon ed è certificato Dolby Atmos. La batteria è da 75 WHr con ricarica USB da 65 W. Il sistema operativo è Windows 11.

Asus Zenbook Duo (2025): prezzo e disponibilità

Per acquistare l’Asus Zenbook Duo (2025) bisogna necessariamente passare per tramite il servizio Asus Gold Store che permette agli utenti o alle aziende di fissare un appuntamento con uno degli store partner certificati da Asus. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche presso i principali store sul territorio e su Amazon, al prezzo consigliato di 2.299 euro.