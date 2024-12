Asus Zenfone 11 Ultra, prezzo crolla al Black Friday: da comprare adesso

Fonte foto: ASUS

Ultimissime ore di Black Friday e ultimissime opportunità per fare grandi affari su Amazon. Sul sito di e-commerce sono ancora disponibili alcune promo con dispositivi al minimo storico che permettono di risparmiare anche centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. Tra questi c’è l’Asus Zenfone 11 Ultra, smartphone premium uscito sul mercato quest’anno e con una scheda molto interessante. Il telefono è disponibile con un ottimo sconto del 30% che fa risparmiare esattamente 300 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è dotato delle migliori componenti disponibili sul mercato in questo momento. A partire da uno schermo grande e con un refresh rate elevato, fino ad arrivare a una fotocamera professionale da 50 megapixel dotata anche di Gimbal che rende i video molto più stabilizzati. La potenza, invece, è garantita dal processore Snapdragon 8 Gen 3 e dai 12 gigabyte di RAM. Uno smartphone che probabilmente non è molto conosciuto, ma che non ha nulla da invidiare ai telefoni premium disponibili sul mercato. E solo per oggi lo paghi molto meno.

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus Zenfone 11 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima offerta per l’Asus Zenfone 11 Ultra. Lo smartphone super top di Asus è in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 699 euro. Non è certo un prezzo alla portata di tutti, ma stiamo parlando realmente di un telefono con pochi eguali sul mercato. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 140 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che trovi nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, come per la maggior parte degli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo è esteso fino al 15 gennaio. Praticamente hai 45 giorni per decidere se tenerlo o restituirlo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo dispositivo.

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus Zenfone 11 Ultra: le caratteristiche tecniche

La qualità assicurata da Asus con tutto il supporto dell’intelligenza artificiale. L’Asus Zenfone 11 Ultra è l’ultima versione del telefono top di gamma del produttore taiwanese, uscito sul mercato da poco tempo e che ha fatto un gran parlare di sé. Ottima scheda tecnica che si basa sul processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Sulla stessa linea anche lo schermo AMOLED E6 Flexible da 6,78 pollici e con un’ampia copertura della gamma di colore. Refresh rate che raggiunge i 144 Hz e che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità, invece, tocca un picco di 2500 nit ed è visibile anche sotto la luce del sole.

Per essere veramente uno smartphone top, è necessario avere anche un comparto fotografico di livello elevato. E Asus ha investito molto sotto questo aspetto. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e dotato di stabilizzatore Gimbal a 6 assi e zoom 2x senza perdita di qualità. Ad affiancarlo un teleobiettivo da 32 megapixel con zoom 3x e stabilizzatore ottico integrato. Per le foto panoramiche è presente un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel. Per i selfie, invece, hai a supporto una fotocamera da 32 megapixel.

L’Asus Zenfone 11 Ultra si contraddistingue anche per l’ottima batteria da 5.500mAh, una delle capacità più elevate sul mercato. Questo assicura un’autonomia prolungata con la quale puoi coprire fino a due giorni. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che si traduce in alcuni strumenti utili nella vita di tutti i giorni.

Asus Zenfone 11 Ultra