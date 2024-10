Asus Zenfone 10, un top di gamma in super sconto

Fonte foto: Asus

Anche quando si parla di smartphone di fascia alta, Asus è una vera e propria garanzia, con un catalogo di ottimi prodotti caratterizzati da specifiche tecniche di alto livello, pronti davvero ad affiancare l’utente in ogni situazione, dall’intrattenimento alla produttività.

Chiaramente si tratta di device piuttosto costosi e molti utenti per portare a casa un top di gamma senza spendere un capitale preferiscono "fare un passo indietro" e guardare alla precedente generazione che, seppur non più recentissima, comprende comunque telefoni più che interessanti.

È il caso dell’Asus Zenfone 10, il precedente top di gamma dell’azienda di Taiwan che, oltre a un comparto hardware di primissima scelta con un ottimo processore Qualcomm e un comparto fotografico da cameraphone, è caratterizzato anche da dimensioni estremamente contenute, con un display che misura meno di 6 pollici.

Con l’offerta su Amazon acquistare questo telefono è un po’ più semplice e ancora per qualche ora si scende addirittura sotto i 750 euro. Un’offerta irripetibile che non bisogna lasciarsi sfuggire.

Asus Zenfone 10 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 16/512 GB

Asus Zenfone 10: scheda tecnica

L’Asus Zenfone 10 ha un display AMOLED che misura 5,9 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz (ma limitata al gaming) e 1.100 nit di luminosità di picco. Sul display c’è un vetro Gorilla Glass Victus.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano in questo caso 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere posteriori di questo smartphone, entrambe molto buone: sono un sensore principale da 50 MP con 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 che tramite stabilizzazione elettronica adattiva dell’immagine (EIS) e il giroscopio è in grado di rilevare i movimenti e stabilizzare il device durante la cattura di foto e video anche in movimento, e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte celle connessioni c’è il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 4.300 mAh con ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria ZenUI.

Presente infine la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Asus Zenfone 10: l’offerta su Amazon

Per portare a casa l’Asus Zenfone 10 bisogna spendere 929 euro, una cifra certamente non contenuta ma comunque più che giustificabile trattandosi di uno smartphone top di gamma di precedente generazione. Tuttavia, grazie all’offerta su Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 749 euro (-19%, -180 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

Asus Zenfone 10 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 16/512 GB