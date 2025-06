Galaxy S25 Ultra: sconto speciale Amazon e prezzo crollato

Da oggi è in offerta il Galaxy S25 Ultra in promo con uno sconto del 33% e risparmi 500 euro. Registrando l'acquisto ottieni in regalo anche un tablet. Ecco come funziona la promo.

Offerta lampo per il Galaxy S25 Ultra che non bisogna farsi sfuggire. Lo smartphone premium di Samsung lanciato sul mercato da pochi mesi è il protagonista di una delle migliori promo del giorno. La versione da 256 gigabyte è disponibile con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare 500 euro sul prezzo di listino e approfitti anche del minimo storico di questi ultimi mesi. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. L’offerta non finisce qui. Se lo acquisti oggi puoi richiedere gratis sul sito del produttore sud-coreano il Galaxy Tab A9+, tablet con un valore commerciale di circa 200 euro.

Sul Galaxy S25 Ultra c’è ben poco da dire: è semplicemente uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Samsung ha optato per le migliori componenti del momento, compreso il processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo modello. Inoltre, a bordo hai a disposizione tutte le ultime novità di Galaxy AI. Uno smartphone con pochi paragoni al miglior prezzo di sempre.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo che dura ancora per pochissimi giorni e che non puoi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 Ultra in promo a un prezzo di 999 euro grazie allo sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Hai anche l’opportunità di pagarlo in 12 rate da 83,25 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

L’offerta non finisce qui: infatti, acquistandolo oggi, puoi richiedere in regalo il Galaxy Tab A9+, tablet dal valore commerciale di circa 200 euro. Per richiederlo basta caricare la prova d’acquisto sul sito del produttore sudcoreano.

Lo smartphone è già disponibile per essere inviato e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Per descrivere il Galaxy S5 Ultra la parte più difficile è capire da dove cominciare. Lo smartphone premium di Samsung assicura prestazioni assurde, è estremamente funzionale e dà il meglio di sé quando lo si utilizza assiduamente.

Lo smartphone è dotato di tutti gli strumenti AI sviluppati da Samsung per il suo sistema Galaxy AI. Puoi effettuare chiamate all’estero utilizzando il traduttore in tempo reale, effettuare riassunti di documenti in pochissimi secondi, oppure avviare ricerche online cerchiando semplicemente un oggetto o una scritta all’interno di una foto.

Oltre a tutto questo, il Galaxy AI ha anche una scheda tecnica che non teme confronti. A partire dallo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Uno schermo con cui puoi fare veramente di tutto, anche vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile. Processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo smartphone, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Livelli incredibili anche nel settore fotografico, migliorato rispetto allo scorso anno. Oltre alla fotocamera principale da 200 megapixel, nella parte posteriore trovi il nuovo sensore ultragrandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo con zoom 10x e un secondo teleobiettivo con zoom 3x. La fotocamera selfie, invece, è da 12 megapixel. A disposizione hai tantissimi strumenti per il foto editing e per scattare immagini perfette eliminando qualsiasi rumore. Il merito è degli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale sviluppati da Samsung.

Chiudiamo con una batteria da 5000 mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S25 Ultra