ASUS Zenfone 12 Ultra arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: ASUS

ASUS ha annunciato il lancio del nuovo ASUS Zenfone 12 Ultra che va ad arricchire l’elenco dei top di gamma disponibili oggi sul mercato. Seguendo il trend del mercato smartphone, il nuovo modello di ASUS propone diverse funzioni AI, grazie anche alla possibilità di utilizzare lo Snapdragon 8 Elite, il chip di Qualcomm per i top di gamma 2024-25. Lo smartphone si affianca al recente ASUS ROG Phone 9.

ASUS Zenfone 12 Ultra è disponibile da subito in Italia e può essere acquistato direttamente su Amazon. Come vedremo più nel dettaglio di seguito, ASUS ha annunciato una promo lancio per il suo top di gamma che, al momento in cui scriviamo, non è ancora partita. Per verificare la disponibilità della promo, che sarà attiva su Amazon, vi basta premere sui banner qui di sotto.

ASUS Zenfone 12 Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo ASUS Zenfone 12 Ultra è dotato di un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate che può arrivare fino a 144 Hz. Sotto la scocca troviamo il già citato SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage (in futuro potrebbero arrivare altre combinazioni di RAM e storage) oltre che da una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 65 W. C’è anche il supporto alla ricarica wireless, con compatibilità Qi 1.3.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale Sony Lytia 700 da 50 Megapixel, sensore ultra-grandagolare da 13 Megapixel e sensore teleobiettivo da 32 Megapixel, con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM con supporto alle eSIM. Tra le specifiche c’è spazio per la certificazione IP68, il chip NFC, il supporto Wi-Fi 7 e un sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 15 con 2 major update garantiti.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, lo smartphone combina AI su cloud e AI "on device" con anche l’integrazione del modello linguistico Meta Llama 3 8B. Gli strumenti AI sviluppati da ASUS possono funzionare direttamente offline. Lo smartphone propone una suite ricca con funzioni dedicate alla produttività come:

AI Transcript 2.0 per trascrivere e riassumere le riunioni

per trascrivere e riassumere le riunioni AI Article Summary per sintetizzare gli articoli web

per sintetizzare gli articoli web AI Document Summary per estrarre le informazioni più importanti dai documenti

per estrarre le informazioni più importanti dai documenti AI Call Translator 2.0 per a traduzione in tempo reale

per a traduzione in tempo reale Cerchia e cerca

Sono disponibili anche alcune funzioni per la fotocamera e la modifica delle immagini come:

AI Tracking per mantenere il soggetto al centro dell’inquadratura

per mantenere il soggetto al centro dell’inquadratura AI Portrait Video 2.0 per creare video di qualità cinematografica con effetti bokeh personalizzabili

per creare video di qualità cinematografica con effetti bokeh personalizzabili AI Voice Clarity per ridurre il rumore ambientale durante i video

per ridurre il rumore ambientale durante i video AI Magic Fill per rimuovere gli elementi dalle foto

per rimuovere gli elementi dalle foto AI Unblur per eliminare le sfocature dalle immagini

per eliminare le sfocature dalle immagini Scatto in Movimento con AI per generare effetti di sfocatura

ASUS Zenfone 12 Ultra: prezzo e disponibilità

Il nuovo ASUS Zenfone 12 Ultra è disponibile da subito sul mercato italiano con un prezzo di listino di 1.099,99 euro per l’unica variante con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, proposta in tre colorazioni (Nero, Bianco e Verde). ASUS ha annunciato un’offerta lancio su Amazon, con la possibilità di acquistare lo smartphone con un prezzo scontato a 999,99 euro.

