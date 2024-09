Fonte foto: Audiogamma

Debutta in Italia Rotel A8, il nuovo amplificatore analogico parte della serie 14 del brand nipponico. Si tratta di un modello analogico e compatto che viene distribuito in Italia da Audiogamma ed è destinato agli appassionati che sono alla ricerca di un audio HiFi ma hanno poco spazio e non molti soldi a disposizione. Rotel A8, infatti, è un amplificatore HiFi compatto economico o, almeno, con un buon rapporto prezzo-caratteristiche, che permette a chi lo acquista di utilizzare gli altoparlanti analogici che ha già in casa.

Rotel A8: caratteristiche tecniche

Rotel A8 è un amplificatore analogico in grado di erogare 40/30 W su 4/8 ohm ed è dotato di un trasformatore toroidale di alimentazione realizzato direttamente dall’azienda. Questo nuovo dispositivo ha dimensioni particolarmente compatte, con un’altezza di poco più di 7 centimetri: 430x73x347 millimetri, per un peso di 5,8 chilogrammi.

L’amplificatore è collegabile a 4 sorgenti audio: un giradischi, grazie all’ingresso Phono MM, e tre sorgenti analogiche con altrettanti ingressi analogici RCA. Rotal A8 ha un design minimalista, con una manopola posizionata frontalmente e adibita alla regolazione del volume a cui si affiancano dei LED coassiali con colori personalizzabili (con possibilità di scegliere tra le colorazioni rosso, verde, blu o viola).

Sempre nella parte frontale è posizionata l’uscita cuffia su Mini-Jack da 3,5 mm. Ci sono anche i controlli di tono, bassi, alti e bilanciamento dei canali che consentono all’utente di poter personalizzare, nei minimi dettagli, la resa audio e, quindi, migliorare l’esperienza d’ascolto.

La scocca è disponibile in due versioni: gli utenti interessati al nuovo modello Rotal, infatti, potranno scegliere tra la versione nera e la versione silver.

In dotazione c’è anche un telecomando a infrarossi che consente la regolazione del volume e la selezione degli ingressi. Chi ha anche il lettore CD Rotel, inoltre, potrà gestire, con il telecomando di A8, anche questo dispositivo. Nella parte posteriore è presente un selettore di autospegnimento. Questa funzione consente all’amplificatore di spegnersi da solo dopo un certo periodo di inutilizzo.

Rotel A8 ha un assorbimento di 110 W che si riducono a 0,5 W quando è attiva la funzione standby.

Rotel A8: prezzo e disponibilità

Rotel A8 è già disponibile in Italia, distribuito da Audiogamma, in due colorazioni: nero e silver. Il prezzo al pubblico è di 399 euro, che a qualcuno potrebbero sembrare decisamente tanto, ma visti i prezzi medi del mercato HiFi non sono affatto molti.