WiiM AMP PRO ufficiale, scheda tecnica e prezzo dello streamer top

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

WiiM AMP PRO è il nuovo amplificatore streamer e DAC, versione migliorata del precedente WiiM AMP, con funzioni per lo streaming e audio in alta risoluzione

Fonte foto: Audiogamma

WiiM ha presentato il nuovo AMP PRO la versione migliorata del precedente WiiM AMP. Si tratta di un amplificatore streamer e DAC in Classe D che permette agli utenti di accedere a diverse funzioni per lo streaming e all’audio ad alta risoluzione, la scelta ideale per chi ha bisogno di un sistema audio versatile, che si rivolge anche agli audiofili, pur mantenendo un prezzo più accessibile.

WiiM AMP PRO – Amplificatore streamer e DAC – Audio in alta risoluzione

WiiM AMP PRO: Scheda tecnica

Il nuovo WiiM AMP PRO ha una potenza di 60 W per canale (a 8 ohm) o di 120 W per canale (a 4 ohm) con questa versione che ha anche un circuito di feedback post-filtro che migliora la resa sonora e va a ridurre la distorsione armonica.

Ma la grande vera differenza rispetto al precedente modello è la presenza di un processore ESS Sabre ES9038Q2M, un chip quad-core compatibile anche con l’audio in alta qualità fino a 24-bit/192kHz.

Inoltre sincronizzando l’amplificatore con l’app ufficiale WiiM Home è possibile accedere a 24 settaggi audio preimpostati e l’equalizzatore grafico per regolare nel dettaglio il sound in base alle proprie esigenze e alla configurazione della stanza.

Presenti anche le funzioni di Roon Ready, che consentono all’utente di configurare questo dispositivo con impostazioni multiroom avanzate e accedere a un sistema di correzione ambientale che aiuta il device ad effettuare misurazioni acustiche precise della stanza in cui è posizionato, regolando in automatico i diffusori e il subwoofer collegati.

Sul fronte delle connessioni wireless c’è il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3, due soluzioni estremamente versatili che aiutano l’utente a riprodurre in modo facile e veloce i propri contenuti preferiti da qualsiasi fonte esterna inclusi i principali servizi di streaming come Spotify Connect, TIDAL, Qobuz, AirPlay 2, Chromecast, e Amazon Music. L’amplificatore è anche compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant.

Tra le altre connessioni ci sono anche un ingresso HDMI (con Arc), l’ingresso L&R analogico, l’ingresso ottico TOSLINK (per la trasmissione del segnale audio tramite un cavo in fibra ottica) e una porta USB-A. Presente, infine, anche un’uscita per subwoofer con funzione auto-sense, che rileva in totale autonomia un eventuale device collegato attivando un filtro passa-alto regolabile tramite app WiiM Home.

Infine, per quanto riguarda il design, il WiiM AMP PRO ha molto in comune con il modello base, soltanto che sulla nuova versione sono presenti delle finiture più eleganti e curate, che impreziosiscono ulteriormente questo prodotto e gli consentono di adattarsi con estrema facilità a qualsiasi contesto abitativo.

WiiM AMP PRO: Prezzo e disponibilità

In Italia il nuovo WiiM AMP PRO è distribuito da Audiogamma e può già essere acquistato presso i rivenditori selezionati e su Amazon nell’unica colorazione Space Gray al prezzo suggerito di 459 euro.

WiiM AMP PRO – Amplificatore streamer e DAC – Audio in alta risoluzione