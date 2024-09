Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet low-cost, l’ideale per l’intrattenimento e per chi vuole un device che sia principalmente economico. Con l’offerta Amazon è il top

Il segmento dei tablet low-cost è uno dei più gettonati dagli utenti, soprattutto da quelli che non hanno particolari esigenze e cercano essenzialmente un prodotto da utilizzare per l’intrattenimento quotidiano e dunque per navigare sul web, per leggere testi e guardare film e serie TV in streaming su uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a quello dello smartphone.

E questo la dice lunga sul tipo di prodotto da cercare che deve quindi avere un display della giusta grandezza, un buon comparto audio e una grande autonomia, per non essere ovviamente dipendenti dalla presa di corrente. Non guasta nemmeno l’ingresso per il jack da 3,5 mm così da poter utilizzare comodamente le proprie cuffiette cablate.

Tra i prodotti che rispecchiano pienamente queste caratteristiche c’è il Samsung Galaxy Tab A8, la soluzione perfetta per chi cerca un device semplice e dal prezzo contenuto. Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, il prezzo è ancora più accessibile e arriva poco sopra ai 200 euro e con un’offerta così trovare di meglio è davvero difficile.

Samsung Galaxy Tab A8: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab A8 ha un display LCD che misura 10,5 pollici, ha una risoluzione 1.920×1.200 pixel e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore in dotazione è un Unisoc T618 affiancato in questo caso da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 5 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del dispositivo, in modo che durante le videochiamate il device possa essere utilizzato in modalità orizzontale.

Tra le connessioni a disposizione, questa versione del tablet non ha lo slot per le SIM e gli utenti potranno navigare unicamente tramite il WiFi 5. Oltre a questo abbiamo anche il Bluetooth 5.0, l’USB 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo.

Il comparto audio, comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos, una scelta interessante trattandosi di un tablet orientato principalmente all’intrattenimento e che garantisce, dunque, agli utenti una buona resa sonora per i propri contenuti multimediali preferiti.

Da non trascurare nemmeno la batteria da 7.000 mAh con ricarica via cavo a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Samsung One UI.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 ha un prezzo di listino di 279,90 euro, ma grazie all’offerta su Amazon per le prossime ore è possibile acquistare questo device a 215,28 euro (-23%, -64,62 euro), un’offerta che potrebbe fare gola a molti e che potrebbe convincere gli indecisi a lasciarsi tentare da questo prodotto.

