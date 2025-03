L’aumento di CO2 nell’aria presso le aree di Napoli, Pozzuoli e Bacoli ha sollevato preoccupazioni per la salute e la sicurezza dei cittadini. I Comuni, in risposta ai rischi legati all’accumulo di gas vulcanici, hanno introdotto una serie di misure preventive.

Cause dell’aumento di CO2 nell’aria vicino Napoli e pericoli

Il fenomeno interessa soprattutto le zone circostanti Solfatara, Agnano e Pisciarelli, aree già note per la presenza di attività vulcanica e bradisismica, che favoriscono il rilascio di CO2 dal sottosuolo. I principali luoghi interessati, identificati grazie al monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano, presentano concentrazioni di CO2 che, in alcune circostanze, superano le soglie di sicurezza.

Tutto ciò è dovuto a diversi fattori geologici, tra cui il degassamento naturale dei vulcani attivi dei Campi Flegrei e la presenza di cavità sotterranee che permettono al gas di fuoriuscire e accumularsi in ambienti poco ventilati, come cantine e seminterrati. La CO2, essendo più densa dell’aria, tende a concentrarsi in spazi bassi e chiusi, aumentando il rischio di asfissia in caso di esposizione prolungata a livelli elevati.

Di fronte a questo rischio, le nuove ordinanze municipali stabiliscono il divieto di utilizzare i locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative e ricreative in tutte le aree a rischio, fino a quando non saranno installati sistemi di rilevamento della CO2 dotati di allarmi acustici e visivi. I sensori dovranno monitorare continuamente i livelli di gas e attivarsi automaticamente qualora si superassero i limiti di sicurezza. In particolare, le attività produttive e i locali pubblici situati nelle zone più vulnerabili dovranno integrare il loro documento di valutazione dei rischi con apposite misure di prevenzione, supportate anche dalle verifiche dei Vigili del Fuoco.

La concentrazione anomala di CO2 può essere determinata da vari fattori. Oltre al degassamento naturale, la scarsa ventilazione degli ambienti chiusi contribuisce ad aumentare i livelli di gas, mentre la presenza di materiali organici in decomposizione o di apparecchi a combustione incompleta può ulteriormente peggiorare la situazione.

L’importanza di gestire al meglio la ventilazione

Gli edifici pubblici, come scuole, palestre e impianti sportivi, sono particolarmente vulnerabili, e per questo motivo le misure di sicurezza devono essere applicate anche a queste strutture. Nel caso di lavori di scavo o interventi in ambienti sotterranei, le normative di sicurezza sul lavoro stabiliscono che gli operatori devono adottare le stesse precauzioni previste per i lavori in ambienti confinati, come il controllo continuo della qualità dell’aria e l’uso di dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, è fondamentale una buona gestione della ventilazione, che deve essere sia naturale, attraverso aperture strategiche, che forzata, con l’installazione di ventilatori o estrattori per rimuovere il gas accumulato.

Gli interventi di sicurezza non riguardano solo i sensori di CO2 ma anche un miglioramento generale delle condizioni di ventilazione. La sigillatura delle crepe nei pavimenti e nelle pareti degli edifici può prevenire infiltrazioni di gas dal sottosuolo, mentre l’aerazione adeguata è un’ulteriore misura preventiva in grado di fare la differenza nella protezione degli ambienti interni.

Queste misure cautelative sono state adottate per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire incidenti gravi. La comunità dei Campi Flegrei, pur consapevole della presenza di fenomeni legati all’attività vulcanica, è ora chiamata a rispettare norme più severe, affinché i rischi legati all’aumento di CO2 nell’aria siano minimizzati e gestiti in modo efficace. È essenziale evitare che il fenomeno possa sfociare in una crisi sanitaria o di sicurezza.