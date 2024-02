Quando si parla di auricolari wireless non bisogna pensare solo ai prodotti di fascia alta, quelli con tantissime funzionalità smart complicate e spesso molto specifiche, ma bisogna anche considerare tutte quelle alternative più semplici che, oltre ad essere più immediate, hanno anche prezzi davvero contenuti.

Tra queste, ci sono sicuramente i Sony WF-C500, gli auricolari low-cost ma di alta qualità del colosso della tecnologia giapponese, intuitivi, robusti e pronti ad accompagnare gli utenti nelle lunghe giornate fuori casa.

Per le prossime ore, con le offerte Amazon, possono essere acquistati a un prezzo davvero irripetibile, l’occasione perfetta per portare a casa un prodotto eccellente senza spendere un capitale.

Sony WF-C500 – Auricolari in-ear – Digital Sound Enhancement Engine e 360 Reality Audio

I Sony WF-C500 sono auricolari in-ear con driver da 5,8 mm con magnete al neodimio e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Come molti prodotti dell’azienda giapponese, anche su queste cuffie c’è la tecnologia proprietaria Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che agisce sul contenuto multimediale riproduzione, cercando di ripristinare una qualità audio più vicina possibile al formato d’origine, prima della compressione dei file.

Gli auricolari sono compatibili anche con 360 Reality Audio (l’audio spaziale di Sony) che sfrutta i metadati aggiuntivi inseriti all’interno delle registrazioni che vanno a descrivere il posizionamento nello spazio di ogni singolo suono. Tramite queste informazioni, quindi, è possibile simulare la posizione dei vari suoni per una resa sonora più realistica e coerente con la registrazione.

Per regolare le impostazioni si possono connettere gli auricolari allo smartphone (tramite Bluetooth 5.0 con Google Fast Pair) e utilizzare l’app Headphones Connect, che tra le altre cose permette di accedere a diverse modalità di equalizzazione precaricate o di creare dei preset personalizzati in base alle proprie esigenze.

Sul fronte dell’autonomia l’azienda produttrice garantisce circa 10 ore di riproduzione musicale che salgono a circa 20 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una ricarica di 10 minuti è possibile guadagnare 1 ora di riproduzione aggiuntiva.

Infine, è presente la certificazione IPX4, che attesta la resistenza dei Sony WF-C500 agli spruzzi d’acqua e al sudore.

I Sony WF-C500 sono auricolari low-cost sviluppati principalmente per chi ha bisogno di un prodotto di qualità, semplice e affidabile che, pur rinunciando alla Cancellazione attiva del rumore, garantisce comunque un’ottima resa sonora in qualsiasi contesto.

Oltretutto parliamo di un paio di cuffie leggere e compatte, con una grandissima autonomia, ottima quindi anche per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di una soluzione robusta ed efficiente.

Di listino per acquistare le Sony WF-C500 sono necessari 99,99 euro ma, grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore si scende fino a 44,90 euro (-55%, -55,09 euro), uno sconto davvero notevole che permette di acquistare un ottimo prodotto a un prezzo davvero stracciato.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.