Sony ha annunciato un importante ampliamento della gamma LinkBuds con il debutto di tre nuovi prodotti. La casa nipponica, infatti, ha svelato le nuove cuffiette LinkBuds Fit e LinkBuds Open oltre al LinkBuds Speaker.

Le ultime novità della gamma Sony LinkBuds possono sfruttare la compatibilità con l’app Sound Connect che consente di personalizzare il funzionamento, intervenendo su vari parametri.

I nuovi modelli di Sony saranno disponibili sul mercato nel corso del mese di ottobre. Per il momento, non sono ancora stati comunicati i prezzi di vendita per il mercato italiano.

Sony LinkBuds Fit: caratteristiche

Le nuove LinkBuds Fit sono cuffiette in-ear dotate di un nuovo sistema di adattatori a cuscinetto d’aria per i padiglioni in grado, secondo l’azienda, di ridurre la pressione sull’orecchio, garantendo, nello stesso tempo, un’elevata stabilità durante l’utilizzo, per ogni tipo di orecchio.

Gli auricolari sono dotati della funzione di eliminazione del rumore a cui è possibile alternare la modalità Auto Ambient Sound, per adattare il suono in capsula all’ambiente circolante.

Gli auricolari integrano il chip V2, utilizzato anche dal modello top di gamma WF-1000XM5 e in grado di adattare il funzionamento della cancellazione del rumore in tempo reale. C’è anche il trasduttore Dynamic Driver X, anche questo ripreso da WF-1000XM5, oltre alla certificazione IPX4.

Il nuovo modello della gamma Buds è disponibile in quattro colorazioni (nero, bianco, verde e viola) e può sfruttare la connessione Multipoint, con abbinamento a due diversi dispositivi. L’azienda dichiara fino a 21 ore di autonomia di utilizzo per le LinkBuds Fit, considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia.

Sony LinkBuds Open: caratteristiche

Le LinkBuds Open sono dotate di un nuovo design ad anello aperto, studiato per garantire all’utente la possibilità di ascoltare i suoni ambientali durante l’utilizzo delle cuffiette. Questo sistema si affianca alla tecnologia Adaptive Volume Control che prevede la regolazione del volume in base al contesto di utilizzo.

Anche in questo caso troviamo il chip V2 a cui si affianca un trasduttore ad anello da 11 mm. Per migliorare la qualità delle chiamate sono presenti le tecnologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) e Precise Voice Pickup. Le Sony LinkBuds Open sono dotate di connessione MultiPoint, certificazione IPX4 e sono in grado di garantire fino a 22 ore di autonomia.

Sony LinkBuds Speaker: caratteristiche

A completare l’ecosistema di prodotti LinkBuds arriva il nuovo LinkBuds Speaker. Si tratta di uno speaker Bluetooth con funzionalità Auto Switch che consente di trasferire la riproduzione dagli auricolari in modo automatico.

Il modello è certificato IPX4 ed è in grado di garantire fino a 25 ore di utilizzo con una sola carica. Il comparto tecnico include un tweeter da 16 mm e un woofer da 48 x 56 mm.

Le colorazioni sono due (nero e grigio). Le misure sono pari a 84 x 110 x 90 mm con un peso di 520 grammi.