Fonte foto: 123RF

Qualcosa di straordinario è accaduto a pochi metri dall’isola dell’Asinara. Un luogo d’incanto, tra i più belli al mondo, che di colpo è stato arricchito in maniera totalmente inaspettata. Sono state infatti avvistate ben due balene nuotare nel mare interno. Federico Cuccu, skipper 34enne di Sassari, non se lo è fatto ripetere due volte. Ha così regalato al web, ma prima di tutto a se stesso, un sogno.

Due balene all’Asinara

Quando è stato avvisato della presenza di ben due balene a breve distanza, lo skipper Federico Cuccu non poteva credere alle sue orecchie. Ciò che gli era stato descritto, infatti, era qualcosa che attendeva da due decenni.

Si è subito armato di drone e lo ha posto in volo. Lanciato tra le onde, ha rapidamente rintracciato le due balene. Ha spiegato d’averle ammirate da lontano per ben venti minuti. Un vero e proprio privilegio, quello di poter essere in mare e ammirare alcune delle sue creature più maestose cimentarsi in una visita inaspettata.

Si trattava di una madre e del suo cucciolo, al centro di un filmato davvero emozionante. I droni però hanno una batteria limitata. Così dopo 20 minuti è stato necessario cambiarla. Richiamato il velivolo ed effettuata la sostituzione, però, ecco che i due cetacei erano già indirizzati verso il mare aperto. Cuccu li ha così dovuti salutare da lontano, a bordo del suo catamarano.

Un sogno atteso 20 anni, ha spiegato, condiviso parzialmente con il pubblico. Un estratto del video è stato infatti caricato sul profilo Asinara charter, su Instagram. Si tratta dell’agenzia che organizza escursioni in catamarano tra le acque del Parco nazionale dell’Asinara.

Uno spettacolo unico: il video

Come descrivere un momento del genere, inaspettato e non cercato (almeno non in quel momento). L’emozione di questo avvistamento poteva avere la meglio e invece Cuccu è stato rapido nella risposta. Ecco le sue parole:

"Ci sono dei momenti nella vita che rimangono impressi per sempre". Lo ha scritto sui social, accompagnando le immagini che mostrano il soffio della balena mostrato in primo piano, mentre l’isola dell’Asinara si erge sullo sfondo.

Ecco il suo racconto: "Ero con il catamarano alla Pelosa. Stavo rientrando dalla mia ultima escursione intorno alle 18. Da un’altra barca della nostra agenzia ho ricevuto una telefonata. Lo skipper mi ha detto delle balene. Ho messo in moto ma per riuscire a vederlo subito ho fatto volare il drone. (…) Nuotavano tra l’isola Piana e le piscine naturali di Fornelli.

Una situazione decisamente insolita in questa porzione di mare. Infatti i due grandi cetacei si sono rapidamente diretti verso il mare aperto. Considerando quanto sia bassa l’acqua in quello stretto, lo skipper ipotizza che sia stato il cucciolo a introdursi, con la madre entrata per portarlo via, in sicurezza: "È stato difficile rimanere concentrato. Ci tenevo tanto. Era un momento che aspettavo da 20 anni".