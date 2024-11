Nessun pericolo per i soldi nei conti, ma da questa mattina ci sono enormi difficoltà ad accedere ai conti correnti di Intesa Sanpaolo. Non si segnalano down, invece, ai conti Isybank.

Grossi problemi, da questa mattina, per i clienti della banca Intesa Sanpaolo: i disservizi riguardano sia l’app che il sito web, che non permette di effettuare le operazioni di home banking.

La situazione è altalenante, con momenti di rallentamento e momenti di blocco totale. Forte rabbia dei correntisti, che lamentano l’assenza di risposte da parte della banca.

Internal server error

Il grosso dei problemi di cui si stanno lamentando gli utenti sui social è l’impossibilità ad accedere al proprio conto dall’app: chi ci prova, da ore riceve un messaggio laconico e incomprensibile: Internal server error (LO0052).

L’utente che riceve questo messaggio non può far altro che chiudere l’app e ritentare più tardi, sperando che il server risponda. Non può, quindi, né consultare lo stato del suo conto né fare operazioni di alcun tipo.

L’errore, però, non è generalizzato e alcuni utenti dichiarano che con telefoni diversi è possibile aprire l’app. Se ciò fosse vero, quindi, non si tratterebbe di un problema ai server di Intesa Sanpaolo ma, forse, di un aggiornamento dell’app andato storto.

Intesa non risponde sui social

La cosa che a molti utenti sta risultando più fastidiosa è il silenzio della banca, che non risponde agli utenti arrabbiati per i disagi. Su X, ad esempio, la banca continua a pubblicare contenuti come se nulla stesse succedendo e, in più, ha limitato i commenti degli utenti: possono rispondere solo gli utenti menzionati dal profilo @intesasanpaolo.

La pagina Facebook di Intesa Sanpaolo è aggiornata a maggio, quella Instagram è aggiornata a ieri e, anche qui, la banca non risponde ai commenti dei correntisti.

Nessun messaggio, infine, sul sito web ufficiale di Intesa Sanpaolo.