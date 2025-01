ChatGPT Down in tutto il mondo oggi 23 gennaio

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Problemi ai serve per ChatGPT: per usare il servizio bisogna servirsi soltanto dell'app, il sito è KO

Il famosissimo chatbot di intelligenza artificiale generativa ChatGPT di OpenAI non funziona dalle 13:00 circa, ore italiane. Il problema riguarda soltanto la versione web, sia gratuita che a pagamento, mentre al momento le app per smartphone funzionano correttamente.

A cascata, non funziona nemmeno ChatGPT search, l’embrionale motore di ricerca basato sull’AI di OpenAI.

ChatGPT Down: il messaggio d’errore

Chiunque provi a raggiungere, tramite qualunque browser web, il sito chatgpt.com riceve sempre lo stesso messaggio d’errore:

Bad gateway

The web server reported a bad gateway error. Ray ID: 9067f1780ebbedcf

Your IP address: 91.187.202.66

Error reference number: 502

Cloudflare Location: XYZ

Questo messaggio indica che i server del servizio di OpenAI hanno qualche problema e non accettano alcuna richiesta da parte degli utenti.

Non importa, quindi, né il sistema operativo del computer né il browser utilizzato, né altri fattori dipendenti dall’utente: il messaggio d’errore sarà sempre lo stesso, finché il problema tecnico non verrà risolto.

Il problema, tra l’altro, è globale e ciò rende credibile l’ipotesi di un errore di configurazione nell’infrastruttura centrale di OpenAI.

OpenAI ammette il problema

OpenAI ha confermato che i suoi sistemi hanno avuto un problema, ma afferma che è stato risolto. Secondo l’azienda tutto sarebbe ok dalle 13:43 di oggi, ma nel momento in cui scriviamo ancora non è possibile accedere al servizio.