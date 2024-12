Beats Studio Pro, cuffie da veri audiofili a un prezzo mai visto

Fonte foto: Beats

Il mercato delle cuffie a padiglione di fascia alta è completamente diverso da quello dei prodotti di fascia più bassa: trattandosi di device destinati agli audiofili e a chi cerca le ultime tecnologie disponibili, infatti, i prezzi sono molto alti e le schede tecniche non sempre facili da leggere. E, soprattutto, visti i prezzi a volte si deve scegliere tra comprare un prodotto con una funzione in più oppure sceglierne un altro con una qualità di riproduzione migliore.

La soluzione, come spesso capita negli ultimi tempi, è aspettare l’offerta giusta su Amazon per prendere capra e cavoli. L’offerta migliore del momento, per chi ama la musica e la vuole sentire con la migliore qualità possibile, è quella in corso sulle Beats Studio Pro: le cuffie prodotte dal brand del gruppo Apple, infatti, su Amazon crollano di prezzo e raggiungono il minimo storico.

Beats Studio Pro: scheda tecnica

Le Beats Studio Pro sono cuffie over-ear di fascia alta, un prodotto molto interessante che si rivolge principalmente agli utenti che cercano un sistema audio di qualità e non vogliono scendere a compromessi.

C’è la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) adattiva che, grazie ai microfoni integrati nei padiglioni e agli algoritmi sviluppati dall’azienda produttrice, è in grado di analizzare l’ambiente circostante isolando l’utente dal rumore adattandosi in automatico in base al contesto.

Con la Modalità trasparenza, invece, l’ascoltatore è comunque in grado di ascoltare ciò che lo circonda, voci incluse, mantenendo la percezione di ciò che succede.

Per quanto riguarda le chiamate queste cuffie utilizzano sempre i microfoni in dotazione, riuscendo ad isolare i rumori di sottofondo e ad amplificare la voce del parlante, rendendo le conversazioni più semplici anche in contesti non particolarmente silenziosi.

Trattandosi di un prodotto di fascia alta, c’è anche l’audio spaziale con funzioni per il rilevamento dei movimenti della testa dell’utente. Un sistema sviluppato in modo che il suono "segua" i movimenti dell’ascoltatore per una resa sonora molto più coinvolgente.

Per gli audiofili, le Beats Studio Pro sono compatibili anche con l’audio lossless ad alta fedeltà via USB-C che, grazie al convertitore da digitale ad analogico (DAC) integrato, garantisce una resa sonora impeccabile. Qui è possibile anche accedere a tre profili preimpostati: Beats Signature (ottimo per la musica), Intrattenimento (per film e giochi) e Conversazione (per chiamate e podcast).

Tra le connessioni ci sono il Bluetooth 5.3, il jack da 3,5 mm e l’USB-C per la ricarica e per utilizzare l’audio lossless appena descritto.

Per quanto riguarda l’autonomia, secondo le stime del produttore, queste cuffie garantiscono fino a 40 ore di riproduzione musicale (senza ANC). Inoltre, con una ricarica di 10 minuti è possibile ottenere fino a 4 ore di riproduzione aggiuntiva.

Beats Studio Pro: l’offerta di Amazon

Le Beats Studio Pro hanno un prezzo di listino di 399,95 euro ma, grazie alle offerte Amazon, è possibile portare a casa queste cuffie a 219,99 euro (-45%, -179,96 euro) uno sconto davvero irripetibile che è davvero difficile ignorare.

