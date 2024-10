Beats Studio3 Wireless, con l'offerta Amazon sono le cuffie perfette

Fonte foto: Beats

Acquistare un paio di cuffie di fascia alta non è semplice, del resto si tratta di prodotti estremamente sofisticati, con tantissime funzioni aggiuntive e che, generalmente, non hanno un costo contenuto.

Ma se da un lato è vero che dispositivi del genere garantiscono un’esperienza di ascolto di altissimo livello, dall’altro è altrettanto vero che non tutti sono disposti a spendere cifre elevate e preferiscono, invece, scegliere un sistema audio sicuramente più semplice, ma anche molto più accessibile.

Per fortuna, però, risparmiare è possibile e per farlo non resta che andare su Amazon e attendere l’offerta giusta, come quella per le Beats Studio3 Wireless le cuffie di fascia alta dell’azienda di proprietà di Apple,sviluppate per soddisfare anche l’utente più esigente, quello che cerca una qualità audio impeccabile anche quando è in giro e non ha a disposizione il suo impianto hi-fi.

Con gli sconti sull’e-commerce il prezzo di queste cuffie scende sotto i 200 euro, un’offerta davvero da non sottovalutare e che può convincere gli indecisi a fare questo investimento, senza alcun ripensamento.

Beats Studio3 Wireless – Cuffie over-ear – Processore Apple W1

Beats Studio3 Wireless: scheda tecnica

Le Beats Studio3 Wireless sono cuffie over-ear. Hanno al loro interno un processore Apple W1 che, oltre a migliorare la qualità dei contenuti in riproduzione, interviene anche sulla Cancellazione attiva del rumore (che Beats chiama Pure ANC), sviluppata per utilizzare i microfoni sulle cuffie e i complessi algoritmi proprietari per eliminare il rumore di fondo isolando l’utente da ciò che lo circonda.

Inoltre con la calibrazione audio in tempo reale, questo dispositivo è in grado di rilevare il livello di rumore ambientale e adattare di conseguenza l’audio.

La cancellazione del rumore è disponibile anche per le chiamate con le Beats Studio3 Wireless che, tramite i microfoni a bordo, sono in grado di isolare la voce del parlante e abbattere il rumore ambientale, per conversazioni nitide anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Per sfruttare al massimo le potenzialità di queste cuffie , è possibile scaricare l’app Beats e gestire tutte le funzionalità appena descritte utilizzando il proprio smartphone Android. Sui device Apple la questione è ben diversa e basta collegare le cuffie al telefono tramite Bluetooth.

L’autonomia stimata dal produttore si aggira intorno alle 40 ore di riproduzione musicale (senza ANC) che scendono fino a circa 22 ore utilizzando anche la cancellazione attiva del rumore. Con la funzione Fast Fuel, inoltre, con soli 10 minuti di ricarica si possono avere fino a 3 ore di ascolto aggiuntivo.

Beats Studio3 Wireless: l’offerta di Amazon

Beats Studio3 Wireless hanno un prezzo di listino di 399,95 euro, ma per le prossime ore grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile acquistarle a 199 euro (-50%, -200,95 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare che rende un po’ più semplice portare a casa un ottimo paio di cuffie over-ear.

Beats Studio3 Wireless – Cuffie over-ear – Processore Apple W1