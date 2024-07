Beats Studio3, le cuffie top a un prezzo stracciato: costano meno della metà

Fonte foto: Beats

L’offerta del giorno non riguarda né uno smartphone, né uno smartwatch e neppure un televisore, bensì un paio di cuffie Bluetooth. E non un paio qualsiasi, ma le Beats Studio3, tra le migliori nella fascia alta del mercato. Il motivo per cui l’abbiamo etichettata come "offerta del giorno" è presto detto: su Amazon è disponibile con uno sconto eccezionale del 60% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 230 euro su quello di listino. Un’occasione veramente speciale e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, un’offerta speciale e che ti permette di acquistare delle cuffie top a un prezzo mai visto prima.

Le Beats Studio3 sono le classiche cuffie wireless over-ear comode da indossare e che coprono l’intero padiglione auricolare assicurando una qualità del suono senza pari. Tra le funzionalità presenti c’è la cancellazione attiva del rumore che elimina qualsiasi suono proveniente dall’esterno in modo da concentrarti esclusivamente sulla musica che stai ascoltando. Comode da indossare grazie a padiglioni realizzati con un tessuto morbido e resistente allo stesso tempo, assicurano anche un’autonomia prolungata.

Beats Studio3

Beats Studio3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non approfittare di questo super prezzo potrebbe essere un grave errore. Da oggi trovi le cuffie wireless Beats Studio3 in promo con uno sconto del 60% che fa scendere il prezzo a 161,18 euro. Oltre a essere il minimo storico sul sito di e-commerce, è anche uno dei migliori prezzi di tutto il web, con i più tutti i servizi assicurati da Amazon. A partire dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 32,24 euro al mese utilizzando il servizio offerto da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Beats Studio3: le caratteristiche tecniche

Per capire la bontà dell’offerta e del prodotto basta accedere alla pagina Amazon e notare la presenza del bollino "Scelta Amazon" riservato solitamente ai dispositivi che rispettano precisi requisiti di qualità. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità di questo paio di cuffie top di gamma.

Da oramai diversi anni, l’azienda è stata acquistata da Amazon e questo ha permesso a Beats di utilizzare alcune componenti sviluppate da Cupertino, come ad esempio il chip Apple W1 che assicura una maggior potenza di calcolo e il supporto alla tecnologia Bluetooth di Classe 1 che amplifica la copertura e aumenta la potenza del segnale. Continuerai ad ascoltare la tua musica preferita anche se sei a decine di metri di distanza dallo smartphone o dal computer.

Le Beats Studio3 sono dotate di tutte le migliori tecnologie del momento, a partire dalla cancellazione del rumore adattiva pura che blocca attivamente tutti i rumori provenienti dall’esterno. Inoltre, è in grado di calibrare il suono che stai ascoltando in tempo reale per preservane la nitidezza originale.

Sul fronte della comodità non ci sono paragoni. I padiglioni coprono perfettamente l’orecchio e anche dopo decine di ore di ascolto non ti stancherai mai di portarle. La struttura flessibile ed ergonomica si adatta perfettamente alla forma della tua testa. Le cuffie possono essere ripiegate su sé stesse e messe all’interno di una comoda custodia per portarle sempre con sé. Chiudiamo con l’autonomia che assicura diverse ore di riproduzione e grazie alla tecnologia Fast Fuel bastano 10 minuti di carica per avere un’autonomia fino a 3 ore.

