Black Friday: le migliori offerte sulle cuffie Bluetooth

Le cuffie wireless hanno oramai conquistato un posto nel nostro cuore e all’interno del nostro zaino o borsa. Diventate in pochissimi anni un accessorio fondamentale dello smartphone per ascoltare i propri brani preferiti quando si è in viaggio o per chiamare amici e parenti durante le pause da lavoro. Non a caso sono anche tra i dispositivi tech più venduti durante eventi come il Black Friday e in molti aspettano questa occasione per fare degli ottimi affari.

E gli ottimi affari ci sono e per tutte le tasche. Sia se vuoi spendere poco, sia se vuoi acquistare un modello premium, Amazon offre diverse possibilità. Un esempio? Per chi vuole spendere pochissimo, ci sono le Redmi Buds 4 Lite in offerta con uno sconto del 63% e le paghi solamente poco più di 10 euro. Se, invece, hai a disposizione un budget elevato puoi scegliere tra diversi modelli. Te ne suggeriamo due tra tutti: le Sennheiser MOMENTUM 4 e le Bose QuietComfort Ultra. Per alleggerire l’esborso iniziale, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Inoltre, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15-31 gennaio 2025: puoi fare i primi acquisti di Natale approfittando di sconti mai visti in precedenza.

Redmi Buds 4 Lite

Cominciamo con un modello che costa pochissimo ed è acquistabile da chiunque. Si tratta delle Redmi Buds Lite 4 Lite disponibili su Amazon con uno sconto del 63% che fa crollare il prezzo a soli 12,99 euro. Trovare delle cuffie a questo prezzo con la stessa qualità è praticamente impossibile. Ergonomiche, si adattano perfettamente al padiglione dell’orecchio e sono dotate anche della cancellazione del rumore con intelligenza artificiale. Autonomia fino a 20 ore e collegamento veloce con qualsiasi smartphone. Driver dinamico da 12 mm e sono anche resistenti all’acqua, quindi le puoi utilizzare per l’attività sportiva.

Redmi Buds 4 Lite

AirPods 4

Non mancano le nuove AirPods 4 tra le cuffie che trovi in offerta su Amazon per il Black Friday. L’ultimo modello lanciato dall’azienda di Cupertino è disponibile con uno sconto del 13% a un prezzo di soli 129 euro. Un vero affare per delle cuffie dal design innovativo e che puoi indossare per tantissime ore senza creare nessun fastidio all’orecchio. La nuova versione si caratterizza per l’audio spaziale personalizzare, per un’autonomia che può arrivare fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica e il chip H2, lo stesso presente sui modelli più costosi. Compatibili con qualsiasi smartphone, non solo iPhone.

AirPods 4

JBL Tune 510BT

Tra le cuffie Bluetooth over-ear più acquistate di questo 2024, le JBL Tune 510 BT le trovi anche al prezzo più basso di sempre grazie al Black Friday. Il merito è dello sconto del 50% che fa scendere il prezzo a soli 24,99 euro. Un’occasione irripetibile per un paio di cuffie che assicurano una buona riproduzione della musica, leggere da indossare e che si collegano velocemente con qualsiasi dispositivo. Hanno anche il microfono integrato per fare le chiamate di lavoro o per interagire con l’assistente vocale dello smartphone.

JBL Tune 510BT

Sennheiser HD 599

Sono le cuffie "simbolo" degli eventi di Amazon. Parliamo delle Sennheiser HD 599, cuffie over-ear che troviamo sempre in offerta durante gli eventi speciali organizzati dal sito di e-commerce. Anche per il Black Friday 2024 sono tra le migliori promo disponibili e grazie allo sconto superiore al 50% il prezzo scende a meno di 80 euro. Un’occasione da non farsi sfuggire per queste cuffie premium con design "Ergonomic Acoustic Raffinement" che incanala il segnale audio direttamente nelle orecchie. Qualità premium grazie alla fascia imbottita e al driver audio che assicura una qualità del suono elevata.

Sennheiser HD 599

Beats Solo 4

Tra le cuffie più iconiche degli ultimi anni, le Beats Solo 4 sono disponibili in offerta in questo Black Friday 2024 di Amazon con uno sconto ottimo del 39% che fa scendere il prezzo a soli 139,99 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Architettura acustica personalizzata e driver ottimizzati per un suono potente, in puro stile Beats. Non manca l’audio spaziale, mentre i cuscinetti sono molto morbidi per non assicurare il massimo comfort. L’autonomia fino a 50 ore è la ciliegina sulla torta. Compatibili con qualsiasi smartphone.

Beats Solo 4

Sennheiser Hd 450 Bt

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie top di gamma a un prezzo accessibile, le Sennheiser HD 450 Bt sono il modello che fa per voi. Uscite sul mercato da oramai un po’ tempo, restano ancora un ottimo modello e sono realizzate anche con ottimi materiali. Con lo sconto del 39% del Black Friday di Amazon le trovi a un prezzo di 79,99 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Cancellazione attiva del rumore per ascoltare con il massimo della concentrazione tutte le tue playlist preferite. Con l’app Sennheiser per lo smartphone puoi anche personalizzare l’equalizzazione della musica.

Sennehiser Hd 450 Bt

Bose QuietComfort Ultra

Con le Bose QuietComfort Ultra si fa un deciso salto in avanti sotto il punto di vista della qualità, ma anche del prezzo. Parliamo di un paio di cuffie wireless over ear con cancellazione adattiva del rumore e audio spaziale, per un’esperienza di ascolto superiore che rende la musica più reale che mai. Inoltre, grazie alla tecnologia CustomTune puoi creare il suono su misura per le tue orecchie. Sono dotate anche di un microfono che permette di effettuare chiamate nitide anche in mezzo la traffico. Autonomia fino a ventiquattro ore e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Lo sconto che trovi su Amazon è del 34% e le paghi 329,95 euro, il prezzo più basso mai registrato su Amazon. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Bose QuietComfort Ultra

Sennhesier MOMENTUM 4

Con una qualità simile, ma con un prezzo leggermente inferiore, troviamo anche in offerta le Sennheiser MOMENTUM 4. Modello over-ear che avvolge completamente l’orecchio, sono dotate della cancellazione adattiva del rumore per eliminare qualsiasi suono proveniente dall’esterno. Puoi anche personalizzare l’audio a tuo piacimento con l’app ad hoc e l’autonomia raggiunge un massimo di 60 ore. Comodissime da indossare grazie e facilmente trasportabili nello zaino. Con lo sconto Black Friday del 31% il prezzo scende a 199,99 euro.

Sennhesier MOMENTUM 4

HyperX Cloud II

Chiudiamo con un paio di cuffie dedicate agli amanti dei videogiochi. Si tratta delle HyperX Cloud II che trovi su Amazon con uno sconto del 50% al prezzo più basso dell’ultimo periodo e le paghi solamente 49,90 euro. Cuffie con microfono integrato e perfette per le tue lunghe sessioni davanti alla PlayStation, alla Xbox o al computer. Compatibili con qualsiasi console.

HyperX Cloud II