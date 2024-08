Fonte foto: Beats

Il segmento di mercato delle cuffie di fascia alta è denso di dispositivi molto interessanti che uniscono tecnologia e funzionalità extra per dare agli utenti la miglior esperienza di ascolto possibile.

A questo, però, di solito corrispondono prezzi non proprio accessibili che, nonostante questa grandissima qualità, potrebbero scoraggiare i consumatori che finiranno irrimediabilmente per ripiegare su prodotti più economici e, chiaramente, meno performanti.

Acquistare un paio di cuffie top e, al contempo, risparmiare qualcosa è possibile e grazie alle offerte su Amazon si possono fare ottimi affari; è il caso delle Beats Studio3 Wireless le cuffie over-ear dell’azienda di proprietà di Apple che uniscono prestazioni e tanta tecnologia per garantire agli utenti un’esperienza di ascolto di qualità in qualsiasi condizione di utilizzo, inclusi gli ambienti molto rumorosi.

Per le prossime ore, poi, il prezzo scende addirittura sotto i 150 euro e con uno sconto così non possono esserci assolutamente dubbi e bisogna procedere il prima possibile all’acquisto.

Beats Studio3 Wireless: scheda tecnica

Le Beats Studio3 Wireless sono cuffie over-ear con risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz. Il processore integrato è l’Apple W1, sviluppato dal colosso di Cupertino per i prodotti audio di alto livello.

Grazie a questo processore le Beats Studio3 Wireless hanno un’ottima cancellazione attiva del rumore (chiamata Pure ANC), un sistema che tramite i microfoni in dotazione e gli algoritmi proprietari riesce ad abbattere il rumore di fondo, permettendo un ascolto senza distrazioni.

Molto interessante anche la calibrazione audio in tempo reale, una tecnologia che rileva il livello di rumore ambientale e adatta di conseguenza l’audio in riproduzione.

Anche per le chiamate le Beats Studio3 Wireless offrono una resa sonora impeccabile, grazie ai microfoni a bordo, infatti, queste cuffie sono in grado di isolare la voce del parlante e abbassare il rumore ambientale, anche in ambienti rumorosi.

Sul fronte dell’autonomia, inoltre, queste cuffie promettono fino a 40 ore di riproduzione musicale (senza ANC) e fino a 22 ore con la cancellazione attiva del rumore.

Beats Studio3 Wireless: l’offerta di Amazon

Beats Studio3 Wireless hanno un prezzo di listino di 399,95 euro, non proprio contenuto ma comunque giustificabile dalle ottime specifiche tecniche di questo prodotto. Grazie all’offerta su Amazon, però, per le prossime ore è possibile portare a casa queste cuffie a 149,24 euro (-63%, -250,71 euro), uno sconto davvero pazzesco che per un prodotto del genere non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire.

