Climatizzatore portatile Beko a metà prezzo: ecco l'affare del giorno

L’estate si sta ancora facendo sentire e in questo metà settembre le temperature toccano i trenta gradi in gran parte d’Italia. Un caldo afoso difficilmente sopportabile, soprattutto in questo periodo in cui la gran parte delle persone è rientrata in ufficio. Cosa fare per combattere il caldo? Acquistare un condizionatore, meglio ancora se portatile, in modo da non dover fare interventi di muratura e modificare la configurazione della propria abitazione. E in queste settimane su Amazon si trovano anche ottime offerte di fine stagione con sconti che permettono di risparmiare anche il 50%.

Come ad esempio la promo che troviamo oggi per il climatizzatore portatile Beko, che funge anche da deumidificatore, e che troviamo con uno sconto eccezionale del 47% che permette di risparmiare ben 130€ sul prezzo di listino. Lo paghi meno di 150€ e acquisti un elettrodomestico con funzionalità avanzate e facile da utilizzare e da montare. Un affare di fine stagione utile anche per la prossima estate, che si preannuncia già rovente.

Climatizzare portatile Beko: caratteristiche tecniche e vantaggi

Il primo vantaggio del climatizzatore portatile Beko è la compattezza, grazie alle dimensioni contenute: lo puoi posizionare in un angolo dell’abitazione senza occupare spazio utile per gli altri mobili. Una delle caratteristiche più importanti del climatizzatore è la potenza e questo modello Beko assicura una potenza di raffreddamento pari a 7000btu/h. Cosa vuol dire? Che puoi raffreddare una stanza di circa 20-25 metri quadrati in pochissimo tempo. Molto comoda la funzione timer, così potrai preimpostare l’accensione quando si esce di casa e ritrovarla fresca al ritorno.

Altrettanto utile la funzione di deumidificazione per combattere efficacemente l’umidità presente in casa e garantisce un ambiente salutare. Infatti, oltre alla potenza dell’aria, è anche importante che la stanza sia deumidificata, altrimenti continuerete a soffrire il caldo. La tecnologia ZoneFollow rileva la temperatura in prossimità del telecomando e aggiusta il flusso d’aria di conseguenza. La pulizia è semplice e veloce, così che potrai rimuovere periodicamente il filtro e metterlo nel rubinetto per un semplice risciacquo. Ultima nota positiva la rumorosità, pressoché nulla.

Climatizzatore portatile Beko: prezzo e offerte in corso

Veniamo ora all’offerta in corso sul climatizzatore portatile Beko. Abbiamo detto che è stata lanciata una promozione che abbatte il costo della meta (47%), quindi pagherai 149 euro, per un risparmio di poco superiore ai 130. Ma devi affrettarti, le scorte sono limitate e stanno per terminare (al momento ce ne sono meno di dieci disponibili). Altro vantaggio è il fatto che è possibile pagarlo a rate grazie al servizio Cofidis, quindi un’ulteriore vantaggio.

