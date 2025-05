Fonte foto: Beko

L'estate è alle porte: è il momento giusto per acquistare un climatizzatore portatile, in grado di diventare un validissimo alleato contro il caldo torrido dei mesi estivi. Tra le tante opzioni disponibili, in questo momento, su Amazon c'è l'offerta giusta. Il Beko BPN112C, un climatizzatore portatile da 12000 Btu, è disponibile in offerta con uno sconto netto rispetto al prezzo consigliato.

Sfruttando la promo in corso è oggi possibile acquistare il modello con un prezzo scontato di 344 euro che rappresenta anche il minimo storico. Il dispositivo di Beko è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all'assistenza post vendita.

Beko BPN112C – Climatizzatore portatile

Beko BPN112C: la scheda tecnica

Il Beko BPN112C è uno dei modelli più interessanti, in questo momento, per gli utenti alla ricerca di un climatizzatore portatile in grado di garantire ottime prestazioni anche con un prezzo accessibile. Si tratta di un modello da 12000 Btu che rientra nella Classe A per quanto riguarda la sua efficienza energetica.

Da segnalare anche le dimensioni compatte del modello di Beko che misura 44 x 33,5 x 71,5 cm, risultando la soluzione giusta anche per l’utilizzo in ambienti con poco spazio disponibile. Grazie alla sua ottima capacità di raffrescamento, però, Beko BPN112C è ideale anche per le stanze più grandi.

Tra le funzionalità a disposizione degli utenti c’è la modalità di deumidificazione, con una capacità di 1,2 litri per ogni ora di utilizzo. Da segnalare anche ZoneFollow che consente di rilevare la temperatura tramite il telecomando di funzionamento, adattando di conseguenza il funzionamento.

Il modello di Beko è dotato di un timer, per programmare il funzionamento, e può sfruttare anche un filtro rimovibile e lavabile. Da segnalare l’utilizzo del gas refrigerante R290, a basso impatto ambientale, e una rumorosità davvero ridotta (con la possibilità di mantenersi al di sotto dei 48 dBA).

Beko BPN112C: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è possibile acquistare il climatizzatore portatile Beko con un prezzo scontato di 344 euro. Il modello, venduto direttamente da Amazon, rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto compatto e portatile, in grado di offrire buone prestazioni per quanto riguarda il raffrescamento durante i mesi estivi.

