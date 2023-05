Black Mirror 6: le trame degli episodi

Come annunciato poche settimane fa da Netflix, a giugno sarà disponibile in streaming l’attesissima sesta stagione di Black Mirror. La nuova stagione della celebre serie distopica, che nelle nuove puntate ha chiamato a raccolta un cast davvero notevole, sarà composta da cinque episodi. In attesa di conoscere la data di uscita esatta, che non è ancora stata annunciata, Netflix ha diffuso negli scorsi giorni i titoli e le trame delle puntate. Stando a quanto dichiarato dall’ideatore Charlie Brooker, bisogna aspettarsi diverse novità!

Black Mirror 6: Joan Is Awful

Il primo episodio di Black Mirror 6 è diretto da Ally Pankiw e scritto da Charlie Brooker: si intitola Joan is Awful. La protagonista è una donna del tutto ordinaria che, con suo grande orrore, scopre che una piattaforma di streaming ha reso la sua vita una serie tv. Nel cast ci sono Salma Hayek, Annie Murphy, Michael Cera, Rob Delaney, Ben Barnes e Himesh Patel.

Black Mirror 6: Loch Henry

Una giovane coppia arriva in una cittadina scozzese per girare un documentario naturalistico, ma resta affascinata da una serie di scioccanti e misteriosi eventi del passato. È questa l’oscura trama di Loch Henry, la seconda puntata della sesta stagione diretta da Sam Miller e scritta da Charlie Brooker. Nel cast dell’episodio ci sono Samuel Blenkin, Myha’la Herrold, Daniel Portman, John Hannah e Monica Dolan.

Black Mirror 6: Beyond the Sea

Diretta da John Crowley e scritta da Charlie Brooker, la terza puntata di Black Mirror 6 (Beyond the Sea è il titolo) immagina un 1969 alternativo in cui due uomini impegnati in una rischiosa missione di alta tecnologia devono fare i conti con gli esiti di un’immensa tragedia. Per capire il contesto, è utile ricordare he il 1969 è l’anno in cui l’essere umano è arrivato sulla Luna. Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thornton e Rory Culkin fanno parte del cast dell’episodio.

Black Mirror 6: Mazey Day

La quarta puntata è diretta da Uta Briesewitz e scritta da Charlie Brooker e si intitola Mazey Day. La protagonista dell’episodio è una giovane star che sta facendo i conti con le conseguenze di un incidente con omissione di soccorso e intanto viene perseguitata dai paparazzi. Nel cast ci sono Zazie Beetz, Clara Rugaard e Danny Ramirez.

Black Mirror 6: Demon 79

Diretto da Toby Haynes e scritto da Charlie Brooker e Bisha K. Ali, il quinto e ultimo episodio di Black Mirror 6 si chiama Demon 79. Siamo nell’Inghilterra del Nord nel 1979 e la protagonista è una benevola e mite commessa costretta a commettere atti terribili per evitare un disastro. Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley e David Shields fanno parte del cast di questa puntata.