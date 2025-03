Pronti per Black Mirror 7? Tutte le cose da sapere

Fonte foto: Netflix

Dark, satirica, inquietante. La serie antologica Black Mirror sta per tornare su Netflix con la settima stagione, che promette anche questa volta «un mix di generi e stili», ha detto l’ideatore e produttore Charlie Brooker durante l’ultima Geeked Week di Netflix. «Questa volta abbiamo sei episodi, e due di questi sono praticamente un lungometraggio. Alcuni sono profondamente spiacevoli, altri sono piuttosto divertenti e altri ancora sono emozionanti». Per Brooker questa nuova stagione, in arrivo su Netflix fra poche settimane, è per certi versi di un «ritorno alle origini»: sei storie di fantascienza non necessariamente horror nel senso classico del termine, ma di certo inquietanti.

Il cast completo di Black Mirror 7

È sicuramente notevole il cast della settima stagione di Black Mirror, in parte già annunciato da Netflix negli scorsi mesi. Tra i nomi già noti ci sono Awkwafina (già in Jackpot!), Milanka Brooks (Mum And I Don’t Talk Anymore), Peter Capaldi (noto ad esempio per Criminal Record), Emma Corrin (The Crown, Deadpool & Wolverine), Patsy Ferran (Firebrand), Paul Giamatti (The Holdovers) e Lewis Gribben (Blade Runner 2099).

Fanno parte del cast anche Osy Ikhile (già in Citadel), Rashida Jones (Sunny), Siena Kelly (Domino Day), Billy Magnussen (Road House), Rosy McEwen (Blue Jean), Cristin Milioti (The Penguin), Chris O’Dowd (Le amiche della sposa), Issa Rae (Barbie), Paul G. Raymond (Horrible Histories), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Jimmi Simpson (Westworld) e Harriet Walter (Succession).

Il cast di Black Mirror 7 tra new entry e ritorni

Tra le nuove aggiunte recentemente annunciate dalla piattaforma figurano invece Michele Austin (già in Hard Truths), Ben Bailey Smith (David Brent: Life on the Road), Asim Chaudhry (People Just Do Nothing), Josh Finan (Say Nothing), James Nelson-Joyce (The Outlaws), Will Poulter (Guardiani della Galassia Vol. 3), Jay Simpson (Orgoglio e Pregiudizio, The Holiday) e Michael Workéyè (This Is Going to Hurt).

Alcuni attori del cast della stagione 7 sono dei volti familiari ai fan di lungo corso della serie tv. Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Billy Magnussen, ad esempio, sono già stati protagonisti dell’episodio USS Callister, che fa parte della stagione 4. Will Poulter e Asim Chaudhry, invece, sono stati protagonisti di Bandersnatch nel 2018.

La trama: di cosa parla Black Mirror 7

Come accennato, la settima stagione sarà composta da sei avventure sci-fi con elementi a tratti terrificanti e a tratti emozionanti, ma sempre provocatori e disturbanti – due aspetti ai quali il pubblico che ha visto le precedenti stagioni della serie tv antologica dovrebbe ormai essere abituato.

Uno degli episodi sarà il sequel dell’episodio USS Callister, in cui un programmatore di videogiochi crea una realtà simulata in cui è il capitano di un’astronave e i suoi colleghi sono costretti a essere il suo equipaggio.

«Chi ha visto la serie riconoscerà l’equipaggio di una certa astronave apparire di nuovo», ha confermato Brooker a Netflix. «Per la prima volta nella storia di Black Mirror, abbiamo realizzato un sequel. Normalmente uccido tutti i personaggi alla fine di un episodio, ma stavolta ne ho lasciati in vita alcuni. Sto crescendo come persona».

Il trailer italiano di Black Mirror 7

Altre anticipazioni sulla trama arrivano dal trailer di Black Mirror 7, nel quale si vede ad esempio una sorta di realtà alternativa, creata dall’intelligenza artificiale, che dà vita ai sogni.

Quando esce Black Mirror 7 su Netflix

Tutti e sei gli episodi della settima stagione di Black Mirror saranno disponibili in streaming su Netflix il 10 aprile 2025.