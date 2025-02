Serie tv come Scissione in streaming

Fonte foto: Apple TV+

C’è chi direbbe che serie tv come Scissione non ce ne sono, e non avrebbe tutti i torti. Il titolo prodotto e distribuito da Apple TV+ (Severance in lingua originale) è una distopia ambientata nel mondo del lavoro ed è una delle novità più originali, interessanti e acclamate di questi anni: la seconda stagione, in uscita proprio in queste settimane sulla piattaforma di streaming, sta ricevendo riscontri positivi da pubblico e critica, come già accaduto per la prima stagione. Chi si è appassionato a questa serie tv diretta da Ben Stiller può cercare in streaming altri titoli simili, le cui trame ruotano soprattutto attorno a distopie, enigmi, luoghi di lavoro oscuri e derive tecnologiche.

Black Mirror

Nella trama di Scissione un gruppo di impiegati della misteriosa Lumon accetta di sottoporsi a un intervento al cervello che separa le loro coscienze, dividendo i ricordi lavorativi da quelli della vita privata. L’obiettivo è raggiungere un ideale equilibrio vita-lavoro, ma nei fatti il risultato è decisamente più inquietante.

Questo spunto narrativo, che porta a interrogarsi sul confine tra lavoro e vita privata nelle nostre esistenze, non può che rimandare a Black Mirror, una serie tv che ha fatto scuola in quanto a distopie spaventosamente vicine alla nostra realtà. La serie tv creata da Charlie Brooker al momento conta sei stagioni ed è disponibile su Netflix.

Devs

Puntata dopo puntata, in Scissione appare sempre più evidente che la Lumon, la misteriosa azienda per la quale i protagonisti svolgono un lavoro apparentemente privo di senso, ha una natura oscura e obiettivi quanto meno ambigui.

Il vero scopo dell’operazione chirurgica proposta ad alcuni dipendenti, più che aiutarli a combattere lo stress lavorativo nella vita privata, ha probabilmente a che fare con l’esigenza di mantenere segreto ciò che succede negli uffici sotterranei dell’azienda.

Il mistero avvolge anche Forest, la sfuggente compagnia ipertecnologica privata che è al centro della trama della miniserie Devs, uscita nel 2020. Due impiegati di questa azienda, Sergei e Lily, iniziano a indagare sulla vera natura della compagnia per cui lavorano e scoprono alcune verità che cambieranno per sempre le loro vite.

Diretta da Alex Garland, la miniserie è complessa ed enigmatica, ed è giudicata da molti un piccolo capolavoro. A oggi purtroppo non è disponibile gratuitamente su nessuna piattaforma di streaming italiana.

Westworld

Uno dei temi di Scissione è mostrare in che modo il progresso tecnologico si può rivelare negativo per il benessere e l’esperienza umane. La stessa cosa accade in Westworld – Dove tutto è concesso.

La serie tv fantascientifica del 2016, disponibile su NOW, immagina un parco a tema in cui ospiti molto facoltosi possono fare qualunque cosa vogliano senza ripercussioni, perché le “persone” con cui interagiscono in questo ambiente sono in realtà robot umanoidi programmati per non fare loro del male.

La serie è stata cancellata da HBO dopo quattro stagioni, ma ha ricevuto critiche ampiamente positive.

Maniac

Su Netflix si trova altrimenti Maniac, miniserie del 2018 con Emma Stone e Jonah Hill.

I protagonisti, Annie e Owen, si incontrano casualmente nei laboratori della Neberdine Pharmaceutical Biotech, azienda farmaceutica che sta sperimentando un programma per curare le patologie psichiatriche eliminando il trauma che ne è alla base.

I due si sottopongono volontariamente alla sperimentazione, ma le cose non vanno come previsto e danno vita a un coinvolgente e allucinato viaggio nelle loro menti.