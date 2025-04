Fonte foto: Netflix

Con l’uscita della settima stagione a inizio aprile 2025, sono ormai una trentina gli episodi di Black Mirror disponibili su Netflix. Parliamo di una serie antologica, dove ogni puntata racconta una storia a sé stante su tecnologia, media e natura umana, con generi che spaziano dal romantico e divertente al profondamente cupo. Non c’è alcun bisogno, dunque, di guardare la serie tv in ordine di uscita: si può anzi iniziare dall’episodio che si preferisce, scegliendolo magari in base all’umore del momento. Così almeno suggerisce di fare Netflix, che in un articolo pubblicato sul suo portale di notizie propone una serie di puntate di Black Mirror in base al mood dello spettatore.

Gli episodi di Black Mirror più cupi e ansiogeni

Tutti gli episodi di Black Mirror sono decisamente oscuri, ma alcuni sono davvero cupi, ansiogeni e distopici. Siete avvisati, dunque: guardateli solo se vi sentite emotivamente pronti.

Netflix fa rientrare in questa categoria “Beyond the Sea”, terza puntata della sesta stagione, o anche “Fifteen Million Merits”, il secondo episodio della prima stagione. Quest’ultimo è una critica al capitalismo ambientata in un mondo in cui i giovani trascorrono le giornate pedalando su cyclette per guadagnare crediti da spendere per abbellire i propri avatar virtuali e cose simili.

Uno degli episodi più ansiogeni della serie è “Nosedive”, il primo della stagione 3: il racconto, con un riferimento evidente alla cultura degli influencer, immagina un futuro in cui ogni interazione umana viene valutata tramite un’app, e il punteggio complessivo determina dove puoi lavorare o vivere.

Black Mirror, gli episodi che fanno emozionare

A chi vuole un episodio particolarmente emotivo, Netflix suggerisce “The Entire History of You” (Stagione 1, Episodio 3): in un futuro in cui è possibile registrare e rivedere ogni momento della propria vita tramite impianti oculari, un avvocato è ossessionato dall’idea che la moglie lo tradisca, ma scoprirà che conoscere tutto non rende più felici.

Fa emozionare anche il primo episodio della seconda stagione, “Be Right Back”, in cui una giovane donna usa la tecnologia per comunicare con la versione AI del suo amato compagno morto in un incidente stradale.

Gli episodi più horror di Black Mirror

Alcuni episodi di Black Mirror hanno una marcata vena horror: sono la scelta giusta per gli amanti del genere e per chi cerca una puntata che tenga con il fiato sospeso fino alla fine.

In “White Bear” (stagione 2, episodio 2) ad esempio, una donna si sveglia senza memoria in un mondo in cui tutti la osservano e la filmano. In “Playtest” (stagione 3, episodio 2) un viaggiatore in lutto accetta di testare un videogioco sperimentale e si ritrova in una situazione da vero e proprio horror psicologico.

In “Loch Henry” (stagione 6, episodio 2), invece, una giovane coppia si reca in una cittadina scozzese per girare un documentario naturalistico, ma scopre una storia molto inquietante.

Black Mirror, le storie da ridere e per romantici

I consigli di Netflix ai fan di Black Mirror sono numerosi, e non mancano quelli per chi sta cercando le puntate satiriche. Forse non faranno sbellicare dalle risate, ma sono la visione ideale per gli amanti delle parodie e del dark humor.

Ne è un esempio “USS Callister” (stagione 4, episodio 1), una parodia oscura di Star Trek, o anche “Rachel, Jack and Ashley Too” (stagione 5, episodio 3), in cui Miley Cyrus interpreta una pop star ribelle salvata da una fan adolescente, sua sorella e un robot giocattolo.

Per chi vuole un episodio romantico, infine, il suggerimento di Netflix è senza ombra di dubbio “San Junipero” (stagione 3, episodio 4): è il primo episodio di Black Mirror con un lieto fine!