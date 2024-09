Amazon, il prezzo dello smartphone top è crollato: 80% di sconto

Fonte foto: Blackview

Vuoi uno smartphone che costi poco e che allo stesso tempo assicuri delle buone prestazioni e che sappia fare un po’ di tutto? Questa è l’offerta che fa per te, ma devi essere molto veloce nell’approfittarne subito, dato che potrebbe terminare da un momento all’altro. La promo riguarda il Blackview Shark8, smartphone medio di gamma poco conosciuto sul mercato italiano, ma che, guardando la scheda tecnica, è dotato di componenti di ultima generazione che troviamo anche su dispositivi di brand più blasonati. A catturare l’attenzione, però, è la promo che trovi su Amazon che si compone di un doppio sconto incredibile. Nella pagina prodotto trovi un coupon sconto del 50% a cui aggiungere un secondo buono sconto del 28%. Sommando i due sconti si arriva a un risparmio che supera i 500 euro e lo paghi meno di 150 euro.

Tornando alle caratteristiche tecniche, lo smartphone è dotato di un buon processore MediaTek, di 16 gigabyte di RAM e di 256 gigabyte di memoria interna. Anche il comparot fotografico non ti delude grazie a un sensore principale da ben 64 megapixel. Il sistema operativo è Android 13, quindi non avrai problemi di bug o di aggiornamenti. Insomma, uno smartphone medio di gamma che paghi quanto un entry level. Perfetto per chi vuole spendere poco e avere tra le mani un dispositivo affidabile.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner qui in basso e applicare i due coupon presente nella pagina prodotto Amazon.

Blackview Shark8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ecco una delle migliori occasioni della giornata. Su Amazon trovi il Blackview Shark8 in offerta con un doppio sconto. In pagina è disponibile un coupon del 50% a cui aggiungere un buono sconto del 28%. Il prezzo finale è di 149,81 euro invece di 680,99 euro, con un risparmio totale che supera i 530 euro. Numeri che fanno intuire la bontà di questa promo. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Se non ti fidi del dispositivo, hai tutto il tempo per provarlo: per il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo.

Blackview Shark8: le caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dal fatto che questo dispositivo sia prodotto da un’azienda ancora poco conosciuta in Italia. Ha già dimostrato di produrre dispositivi tech molto interessanti e affidabili. E questo Blackview Shark8 ne è la dimostrazione.

Partendo già dagli ottimi materiali della scocca e dal design molto ricercato che lo contraddistingue sul mercato. Anche la scheda tecnica è tutt’altro che banale. Schermo da 6,78 pollici con risoluzione elevatissima che permette di vedere ogni contenuto con la miglior qualità possibile. Refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni e luminosità che arriva fino a un massimo di 500 nit. Processore MediaTek Helio G99 con a supporto 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per avere ottime performance spendendo poco.

Interessante anche il comparto fotografico che si compone di una fotocamera principale da 64 megapixel che assicura una qualità degli scatti elevatissima. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale da 13 megapixel. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W che ti accompagna per tutto il giorno.

