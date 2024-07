Amazon, il prezzo del tablet è crollato: 80% di sconto

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Amazon di tanto in tanto ci delizia con alcune offerte che a primo acchito non sembrano vere. Dispositivi scontati anche dell’80% che ti permettono di risparmiare centinaia di euro e di fare dei grandissimi affari. Oggi è il tuo giorno fortunato perché sul sito di e-commerce è disponibile proprio una di queste promo e riguarda un dispositivo che in questi mesi sta andando a ruba. Stiamo parlando del tablet Blackview Tab 90, un tablet versatile e che puoi utilizzare sia per vedere film e serie TV, sia per lavorare o giocare mentre sei in viaggio.

Torniamo all’offerta. Come detto è una promo veramente esagerata e si compone di un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 68% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon sconto di ben 50 euro che fa arrivare lo sconto totale al 78%. Risparmi quasi 400 euro e lo paghi veramente poco. Inutile dire che il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Essendo una promo con coupon vi consigliamo ad approfittarne immediatamente: il numero è militato e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Blackview Tab90: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo veramente eccezionale da non farsi scappare per nessun motivo. Oggi trovi il tablet Blackview Tab90 a un prezzo di 109,99 euro, con uno sconto totale del 78%. Infatti, allo sconto fisso in pagina del 68% puoi aggiungere un coupon di ben 50 euro. Il dispositivo è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Blackview Tab90: la scheda tecnica

Leggero, compatto e con una batteria che dura tutto il giorno. Il tablet Blackview Tab90 è quanto di meglio possa offrire il mercato nella sua fascia di prezzo di riferimento. A poco più di 100 euro è veramente complicato trovare di meglio e farsi scappare questa super promo potrebbe essere un errore imperdonabile. Vediamo la scheda tecnica.

Schermo da 10,92 pollici con risoluzione elevata e pensato appositamente per le piattaforme di video streaming. Ottimo anche il comparto audio che ti permette di ascoltare qualsiasi contenuto al meglio. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore supportato da 12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il tablet è dotato anche di due fotocamere (una frontale, una posteriore) con cui all’occorrenza fare videochiamate di lavoro con una buona qualità. A proposito di lavoro: le dimensioni generose e la possibilità di collegare una tastiera Bluetooth lo rendono anche un ottimo sostituto del computer portatile.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia prolungata e lo puoi utilizzare tutto il giorno senza avere il timore di restare a secco.

