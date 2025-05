Amazon, questo smartphone è da comprare subito: 80% di sconto

Fonte foto: leungchopan/123RF.com

Su Amazon può capitare di incappare in truffe o in offerte che mostrano sconti che non si rivelano veritieri, ma non è questo il caso. La promo di cui ti parliamo oggi si caratterizza per una percentuale di sconto elevatissima, è tutt’altro che una truffa (il prodotto viene spedito direttamente da Amazon). Il protagonista di questa promo è lo smartphone Blackview Wave 8 C equipaggiato con componenti di ultima generazione. La promo è unica: nella pagina prodotto trovi un primo coupon sconto che ti fa risparmiare il 50% e un secondo che fa scendere il prezzo di altri 85 euro. Lo sconto totale sfiora l’80% e lo paghi meno di 75 euro. Un’occasione unica da non farsi scappare.

Questo smartphone Blackview è la soluzione perfetta per chi vuole un telefono super economico, ma allo stesso tempo affidabile. Schermo ampio e con buoni colori, processore prestazionale supportato da 6 gigabyte di RAM. Non manca una fotocamera che ti permette di scattare belle foto e di registrare video di buona qualità. E la classica ciliegina sulla torta è la batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Smartphone Blackview WAVE 8C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Bisogna essere velocissimi nell’approfittare di questa offerta straordinaria. Lo smartphone Blackview è disponibile con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. Infatti, nella pagina prodotto trovi un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% e poi un ulteriore coupon che ti fa risparmiare altri 85 euro (entrambi i buoni sconto devono essere applicati direttamente nella pagina prodotto). Grazie a questa promo lo paghi solamente 74,99 euro, con uno sconto totale che sfiora l’80% e risparmi quasi 250 euro. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Approfittane subito: i coupon hanno una durata limitata e possono terminare da un momento all’altro.

Smartphone Blackview: le caratteristiche tecniche

Le prestazioni non saranno sicuramente quelle di un iPhone, ma costa anche un decimo. Questo smartphone Blackview è la scelta perfetta per chi vuole uno smartphone super economico da utilizzare nella vita di tutti i giorni per chiamare, inviare messaggi con le app di messaggistica e restare aggiornato con i social network.

La scheda tecnica si poggia su un ampio schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con refresh elevato che lo rende più fluido con le app che utilizzi maggiormente. Lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Il display è dotato anche di una modalità comfort per gli occhi che protegge la vista dopo un utilizzo prolungato. Il processore assicura delle buone prestazioni ed è supportato da 6 gigabyte di RAM (2 GB + 4 GB di RAM virtuale) e da 64 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD).

Blackview ha fatto un buon lavoro anche per il comparto fotografico. La fotocamera principale da 13 megapixel e quella frontale da 8 megapixel permettono di scattare delle buone foto e hai a disposizione anche una modalità notte per quando c’è poca luce. Per chiudere, lo smartphone è dotato di una batteria da 5000 mAh che dura tutto il giorno e non dovrai preoccuparti di doverlo ricaricare a metà giornata.

