Amazon, il prezzo dello smartphone è crollato: 85% di sconto

Il Blackview Shark8 è in offerta con uno sconto dell’85% che fa risparmiare centinaia di euro su quello consigliato. Ottime caratteristiche e un rapporto qualità-prezzo che non si vedeva da tempo.

Fonte foto: Blackview

Ci sono alcuni casi in cui Amazon ci stupisce con le sue offerte. E questo è uno di quei casi. A stupire non è tanto il prodotto in offerta, quanto lo sconto applicato dal sito di e-commerce. Oggi, infatti, trovi lo smartphone Blackview Shark 8 in offerta con uno sconto dell’85% che fa scendere il prezzo di 850 euro rispetto a quello consigliato dal sito di e-commerce. La promo si compone di un doppio coupon sconto: il primo del 50%, il secondo del 35%. Essendo i coupon limitati, l’offerta può terminare da un momento all’altro.

Per quanto riguarda lo smartphone, il nome molto probabilmente non vi dirà molto, ma vi basta sapere il fatto che si tratta di una delle aziende a maggior crescita in questi ultimi mesi e che sta conquistando fette di mercato grazie a dispositivi con caratteristiche interessanti e prezzi alla portata di tutti. Esattamente come questo Blackview Shark8, smartphone medio di gamma con schermo super fluido, un’ottima fotocamera da 64 megapixel e una batteria a lunghissima durata. Le caratteristiche che si cercano solitamente in un dispositivo di questo genere. Approfittane subito finché sei tempo.

Blackview Shark 8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno smartphone che trovi a un prezzo veramente assurdo. Oggi trovi il Blackview Shark 8 a un prezzo di 149,99 euro, con uno sconto dell’85% su quello di listino. La promo si compone di un doppio sconto da applicare direttamente in pagina. Il primo è un buono sconto del 50%, il secondo un coupon che fa risparmiare un altro 35%. Una promo veramente eccezionale che ti permette di risparmiare centinaia di euro su quello consigliato dal sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis e la disponibilità è immediata. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni e per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Blackview Shark 8: le caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dal nome: il Blackview Shark 8 non ha nulla di inferiore rispetto ad altri dispositivi presenti nella stessa fascia di prezzo, ma realizzati da brand più famosi. Anzi, tutt’altro. Stiamo parlando di uno smartphone che ha tutte le caratteristiche per essere uno dei più performanti sotto i 150 euro. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Il telefono è equipaggiato con uno schermo da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Videogiochi, video e contenuti social sono super fluidi e non creano problemi agli occhi. Sotto la scocca la potenza è assicurata dal processore MediaTek Helio G99 con a supporto ben 16 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda di memoria esterna.

Non delude nemmeno il comparto fotografico che è impreziosito da una fotocamera posteriore da ben 64 megapixel di livello professionale. La qualità degli scatti e dei video è veramente elevata e nell’app fotocamera hai anche l’aiuto dei filtri. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel e non delude mai.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e c’è anche il supporto alla ricarica rapida da 33 W. Per raggiungere un’autonomia del 100% impiega circa 45 minuti. Uno smartphone che, come abbiamo appena visto, non ha nulla da invidiare a dispositivi della stessa fascia di prezzo e che non ti deluderà per nessun motivo. Perfetto sia come muletto che come smartphone principale.

