Amazon, questo è lo smartphone da comprare oggi: 75% di sconto

Questo weekend di marzo non poteva chiudersi in maniera migliore. Se siete alla ricerca di uno smartphone con un prezzo eccezionale, abbiamo la promo che fa per voi. Su Amazon è disponibile il nuovo smartphone Blackview con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e lo paghi meno di 100 euro. Rispetto al prezzo consigliato, lo sconto totale è di ben il 75% e solo questo dato dovrebbe far capire la bontà dell’offerta. Il doppio sconto si compone di un primo coupon che fa scendere il prezzo di 100 euro e di un secondo buono sconto che fa risparmiare un ulteriore 50%. Una promo lampo che non devi assolutamente farti sfuggire: si tratta di una delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon.

Questo smartphone Blackview non è certo uno dei più sponsorizzati, ma in realtà assicura prestazioni decisamente superiori alla media. Parliamo di un dispositivo che si inserisce in quella fascia tra gli entry level e i medio di gamma molto presidiata dai produttori. Blackview punta tutto sulle prestazioni e soprattutto su un prezzo che è difficile trovare sul mercato. Il telefono è equipaggiato con uno schermo da 6,65 pollici, un buon processore e un comparto fotografico tutt’altro che da disprezzare. La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Smartphone Blackview: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se vuoi spendere pochissimo per il nuovo smartphone o se hai bisogno di un muletto, questo modello Blackview è quello che devi acqusitare oggi. Il merito è del doppio sconto disponibile su Amazon che fa letteralmente crollare il prezzo. Nella pagina prodotto trovi un doppio buono sconto: al primo che ti fa risparmiare 100 euro, ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di un altro 50%. In questo modo il prezzo finale è di soli 99,99 euro, con uno sconto totale del 75%. Non è un errore: lo sconto è proprio del 75%.

Trovare uno smartphone con caratteristiche buone a un prezzo così basso non è una cosa da tutti i giorni. Per questo motivo ti consigliamo di approfittarne subito: i coupon sconto potrebbero terminare da un momento all’altro. Lo smartphone Blackview è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

Smartphone Blackview: caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dal prezzo e dal fatto che sia prodotto da Blackview, azienda cinese ancora poco conosciuta ma che in questi ultimi anni è in rapida ascesa. Lo smartphone disponibile oggi in offerta è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo ed è stato lanciato sul mercato anche da pochi mesi.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica partendo da uno schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottime prestazioni grazie al processore octa-core, ai 4 GB di RAM (con la RAM virtuale arriva fino a 12 GB) e ai 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Lo smartphone è dotato anche di un buon comparto fotografico. La fotocamera principale da 13 megapixel permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione e di registrare video in FullHD già pronti per essere caricati sui social. La fotocamera per i selfie, invece, è da 8 megapixel.

Per chiudere una batteria da 5000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Lo smartphone è dotato anche delle funzioni di intelligenza artificiale.

