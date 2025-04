Amazon, questo è lo smartphone da comprare oggi: 75% di sconto

Fonte foto: leungchopan/123RF.com

Trovare uno smartphone affidabile e che assicura buone prestazioni a meno di 100 euro è diventata oramai una sfida (quasi) impossibile. Diciamo quasi perché di tanto in tanto su Amazon appaiono delle promo talmente uniche da sembrare quasi degli errori. Come ad esempio l’offerta disponibile oggi per lo smartphone Blackview di ultima generazione che trovi su Amazon con un triplo sconto che fa crollare il prezzo. Non si tratta di un refuso, lo sconto è veramente triplo. Infatti, oltre a quello fisso in pagina, puoi aggiungere un primo coupon che fa risparmiare 90 euro e un secondo buono sconto che fa scendere il prezzo di un altro 50%. Il risultato finale? Il prezzo scende sotto i 100 euro e ne risparmi trecento rispetto a quello consigliato

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Un prezzo così basso potrebbe ingannare e far pensare che lo smartphone Blackview non sia affidabile o non assicuri prestazioni elevate. Nulla di più sbagliato. Il telefono, infatti, è dotato di componenti di ultima generazione ed è perfetto nella vita di tutti i giorni. Lo puoi utilizzare per inviare messaggi, rispondere alle chiamate e usare le app social. Nella parte posteriore è presente anche una fotocamera che permette di scattare foto di buona qualità. Lo smartphone ideale per chi non vuole spendere delle cifre elevate.

Smartphone Blackview

Smartphone Blackview: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo dello smartphone Blackview è crollato verticalmente e il merito è del triplo sconto disponibile in pagina. La promo deve essere spiegata per bene: oltre a quello fisso presente in pagina, puoi aggiungere due coupon sconto. Il primo fa scendere il prezzo del 50%, mentre il secondo fa risparmiare altri 90 euro. Il prezzo finale è di soli 99,99 euro, con uno sconto totale del 75% e un risparmio di 300 euro. Per vedere il prezzo scontato è necessario applicare i due coupon sconto nella pagina prodotto su Amazon

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Smartphone Blackview

Smartphone Blackview: le caratteristiche tecniche

Le prestazioni non sono certo quelle di un iPhone, ma anche il prezzo è molto differente. Questo smartphone Blackview è la soluzione ideale per chi vuole spendere poco e per chi è alla ricerca di un muletto o di un secondo telefono per il lavoro. Grazie al triplo sconto Amazon il rapporto qualità-prezzo è veramente elevato.

Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica, partendo dal display da 6,56 pollici con risoluzione elevata e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende fluido nella vita di tutti i giorni. Perfetto per le app social, i video e anche i videogiochi. Le dimensioni lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Prestazioni discrete grazie al processore che supporta tutte le applicazioni più utilizzate. A supporto 4 GB di RAM che possono diventare 12 GB grazie alla RAM virtuale che utilizza lo spazio di archiviazione vuoto. La memoria interna è da 256 gigabyte che arriva fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Buona la qualità delle foto e dei video grazie alla fotocamera posteriore da 13 megapixel che permette di toglierti grosse soddisfazioni. La fotocamera per i selfie, invece, è da 8 megapixel. Grazie al sistema operativo Android, hai a disposizione anche gli strumenti di Gemini AI, l’intelligenza artificiale di Google. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata.

Smartphone Blackview