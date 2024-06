Debutta la nuova funzionalità Blink Moments che combina le clip delle telecamere Blink in un unico video: ecco come funziona e come utilizzarla

Fonte foto: Amazon

Blink, la società di Amazon che si occupa di prodotti e servizi per la sicurezza domestica, ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità, accessibile con il piano d’abbonamento Blink Plus. Per gli utenti ci sarà la possibilità di sfruttare Blink Moments, per unire più filmati delle telecamere Blink in un unico video. Questa funzione semplifica la vita agli utenti, soprattutto a chi ha molte telecamere in casa, e aiuta anche a individuare video della propria vita familiare, catturati dai dispositivi Blink e pronti per la condivisione su social e app di chat.

Per utilizzare Blink Moments è sufficiente avere una o più telecamere Blink, come la nuova Blink Mini 2 oppure i sistemi Blink Indoor e Blink Outdoor.

Blink Mini 2

Blink Indoor

Blink Outdoor

Come funziona Blink Moments

Con Blink Moments è possibile combinare i filmati registrati dalle telecamere Blink in un unico video. In media, i clienti Blink, come sottolineato dall’azienda, dispongono di tre telecamere per abitazione andando così a generare centinaia di clip, a seguito della rilevazione del movimento di persone, oggetti e animali domestici. La nuova funzione è in grado di generare in automatico dei video, combinando le varie clip catturate dalle telecamere installate in casa.

Tutte le volte che un utente andrà ad aggiungere una nuova telecamera Blink, inoltre, questa sarà automaticamente integrata nel sistema e rilevata da Moments, che includerà i filmati prodotti dal nuovo dispositivo nei suoi video. L’azienda ha confermato, inoltre, che Moments funziona con tutte i modelli Blink, sia della generazione attuale che delle generazioni precedenti (sia a batteria che plug-in).

Questa funzione non è utilizzabile solo per il monitoraggio e il controllo della sicurezza in casa ma anche per ottenere video della propria vita familiare. Grazie a Momenti condivisibili, infatti, gli utenti potranno condividere su social media e app di chat (ad esempio nel gruppo di famiglia) i video utilizzando l’app Blink.

Per utilizzare tutte le funzioni di Blink Moments è necessario aver attivato l’abbonamento Blink Plus. La nuova funzione è in fase di roll out per tutti gli utenti e, inizialmente, sarà disponibile in beta.

Quanto costa Blink Plus

Per sfruttare al massimo i prodotti Blink è necessario attivare l’abbonamento Blink Plus, che elimina tutte le limitazioni del piano Basic. Questa versione costa 10 euro al mese oppure 100 euro all’anno. A differenza del piano Basic, che consente l’utilizzo di un unico dispositivo, il costo include un numero illimitato di dispositivi per account. I clienti Blink Plus possono accedere a 90 minuti senza interruzioni di Streaming Live View ed hanno diritto a uno sconto del 10% su dispositivi e accessori Blink.

Blink Mini 2

Blink Indoor