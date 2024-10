Le telecamere di Amazon a prezzo stracciato: costano pochissimo

Le telecamere Blink sono in offerta con uno sconto del 60% e costano pochissimo. Perfette per la tua abitazione

Dall’8 al 9 ottobre su Amazon è tempo di Festa delle Offerte Prime, il nuovo evento esclusivo del sito di e-commerce che permette di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti, dagli smartphone ai casalinghi, fino ad arrivare all’abbigliamento. Come spesso accade in questi eventi, alcune promo vengono lanciate con un po’ di anticipo, come accade oggi con le telecamere per la sicurezza di Blink, azienda che fa parte del gruppo Amazon. Videocamere da sempre tra le più acquistate online e che permettono di migliorare la sicurezza della propria abitazione. Oggi ti parliamo proprio di una di questo telecamere e più precisamente della Blink Outdoor, videocamera per l’esterno impermeabile e con una batteria a lunghissima durata.

Su Amazon trovi in offerta sia il prodotto singolo, sia dei bundle che raggruppano da un minimo di 2 videocamere a un massimo di 4. L’offerta è veramente eccezionale che farsela scappare sarebbe un grossissimo errore: infatti la Blink Outdoor (sia nella versione singola, sia quella in bundle) è disponibile al minimo storico con uno sconto del 60% e risparmi anche più di 150 euro. Se vuoi costruire il tuo nuovo sistema di sicurezza per proteggere la tua abitazione, queste sono le telecamere che devi acquistare oggi.

Blink Outdoor: prezzo, sconto e offerta Amazon

La soluzione perfetta per le tue esigenze. Le offerte disponibili oggi per la telecamera Blink Outdoor rispondono perfettamente alle tue esigenze. Se hai un’abitazione con un giardino molto grande e più zone da coprire, puoi optare per il bundle con tre o quattro videocamere, mentre se la zona da proteggere è più piccola, puoi scegliere l’opzione con una sola videocamera oppure quella con due. Lo sconto per ogni bundle è del 60% e riesci a risparmiare anche più di 150 euro rispetto al prezzo di listino. Un vero affare che non devi farti sfuggire.

Ecco una tabella riassuntiva con i prezzi in base al numero di telecamere

Blink Outdoor – 39,99 euro

2 Blink Outdoor – 71,99 euro

3 Blink Outdoor – 99,99 euro

4 Blink Outdoor – 123,99 euro

Blink Outdoor: le caratteristiche

La videocamera di sicurezza Outdoor può essere installata all’esterno dell’abitazione, essendo impermeabile. Per farla funzionare, ti basterà inserire due batterie AA al litio, in grado di durare fino a due anni, così da non doverti preoccupare di doverle cambiare continuamente. Segui cosa sta succedendo dentro e fuori casa ovunque ti trovi, scaricando la app gratuita Blink Home Monitor; potrai guardare un video in diretta tramite la funzione Live View HD, con una qualità cristallina anche di notte, grazie agli infrarossi di cui è dotata la videocamera.

Molto utile poi l’audio bidirezionale, che ti permette di comunicare con le persone o gli animali domestici presenti in casa, ma anche con chi bussa alla porta quando non ci sei (si pensi al corriere per la consegna dei pacchi, a un tecnico, ai vicini, a parenti o amici, ecc.). È anche possibile personalizzare la rilevazione di movimento e le zone di privacy, così da vedere solo i movimenti che ti interessano ed evitando di violare la privacy di chi è presente in casa. Possibilità anche di gestirla a voce tramite Alexa. Puoi scegliere come archiviare le immagini, se localmente all’interno della videocamera tramite Sync Module 2 o salvandole su una penna USB. Oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

