Blink Outdoor + Floodlight, su Amazon il kit di sicurezza per esterni costa la metà

Il kit Blink Outdoor + Floodlight rappresenta una soluzione innovativa e completa per la sorveglianza domestica e, grazie alla combinazione di una telecamera ad alta definizione con i potenti faretti LED, questo sistema garantisce una protezione efficace degli spazi esterni, anche in caso di condizioni di scarsa illuminazione.

Vero punto di forza di questo prodotto è la facilità di installazione, una particolarità che lo rende davvero accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno particolari competenze tecniche.

Grazie all’offerta su Amazon, quest’ottimo bundle costa esattamente la metà, un prezzo davvero irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Blink Outdoor + Floodlight – telecamera videosorveglianza esterni e faretti LED

Blink Outdoor + Floodlight: scheda tecnica

BlinkOutdoor è una telecamera di sicurezza per esterni che permette di effettuare riprese video a risoluzione Full HD 1080p. Disponibile anche la visione notturna a infrarossi che consente di riprendere l’esterno della propria abitazione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tra le particolarità della telecamera c’è la funzione Live View HD con audio bidirezionale direttamente dall’app Blink Home Monitor, che permette agli utenti di comunicare con le persone dall’altra parte del dispositivo. Non manca nemmeno la possibilità di personalizzare le zone di rilevazione del movimento per attivare gli allarmi e impostare le luci.

Sempre utilizzando l’applicazione ufficiale è possibile anche impostare il dispositivo per essere utilizzato con i comandi vocali di Alexa e, naturalmente, utilizzarlo anche con i vari smart display prodotti da Amazon.

Per chi volesse è anche possibile salvare e condividere i video registrati in locale, per farlo bisogna utilizzare il Sync Module 2 (incluso nella confezione) e una chiavetta USB (da comprare separatamente). In alternativa si può archiviare tutto nel cloud, sottoscrivendo uno dei piani di abbonamento Blink.

I faretti Floodlight sono inseriti nell’apposito supporto, al quale collegare anche la videocamera Blink Outdoor. Si tratta di LED con una luminosità di 700 lumen che si accendono in automatico quando viene rilevato del movimento nell’area circostante.

Per l’alimentazione la telecamera ha bisogno di due batterie AA da 1,5 V (incluse nella confezione), mentre i faretti richiedono quattro batterie D (incluse nella confezione) e il Sync Module 2 richiede un trasformatore da 100-220 V CA a 5 V CC (incluso nella confezione).

Infine, per quanto riguarda l’installazione, la telecamera Blink Outdoor e i faretti Floodlight possono essere posizionati in pochi minuti, utilizzando l’apposito kit in dotazione e seguendo le poche istruzioni per il montaggio e la configurazione presenti nella confezione. Non richiedono lavori aggiuntivi e possono essere installati praticamente ovunque, a patto che ci sia un segnale WiFi disponibile.

Blink Outdoor + Floodlight: l’offerta su Amazon

Per acquistare il bundle con la telecamera di sicurezza Blink Outdoor e i faretti Floodlight bisogna spendere 114,99 euro. Per fortuna, però, per le prossime ore è possibile approfittare delle ottime offerte su Amazon con il prezzo di listino che scende a 57,49 euro (-50%, -57,50 euro) uno sconto davvero irripetibile che rende notevolmente più semplice l’acquisto di un ottimo sistema di videosorveglianza per esterni.

