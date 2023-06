Bridgerton 3: tutti gli aggiornamenti

Non è ancora stata annunciata la data di uscita della terza stagione di Bridgerton, ma ci sono già alcuni dettagli sulla trama

Una splendida Penelope Featherington seduta davanti alla finestra, immersa nei suoi pensieri. Uno sguardo complice tra lei e l’amico (o forse qualcosa di più?) Colin Bridgerton. E, ancora, Penelope che osserva Colin con gli occhi azzurri carichi di struggimento. Sono queste le scene mostrate dalle prime foto della terza stagione di Bridgerton, presentate per la prima volta al pubblico pochi giorni fa in occasione dell’evento Tudum 2023 organizzato da Netflix.

Bridgerton: dove eravamo rimasti

Nella seconda stagione di Bridgerton, sempre disponibile su Netflix, Penelope (che ha il volto di Nicola Coughlan ed è come noto la persona che si cela dietro la misteriosa Lady Whistledown) continua ad avere una cotta segreta per Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton), di cui è amica fin dall’infanzia.

Tra i due in effetti sembra, a tratti, che potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia… Proprio nel finale di stagione, però, durante un ballo, Penelope sente Colin fare alcuni commenti poco gradevoli su di lei con alcuni amici. Ferita, decide di voltare pagina. Colin non ha idea di essere stato ascoltato dall’amica.

Bridgerton 3: cosa sappiamo

Nella terza stagione di Bridgerton Penelope, decisa a dimenticare la sua cotta per Colin, inizia a cercare un marito. Nello specifico, le interessa trovare un uomo facoltoso e disposto a lasciarle sufficiente indipendenza, così da poter continuare la sua attività segreta come Lady Whistledown. La ricerca non ha però grande successo.

Colin, intanto, torna dai suoi viaggi per l’Europa. È diventato molto spavaldo e sicuro di sé, ma allo stesso tempo è demoralizzato dal fatto che Penelope lo tratta molto freddamente. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, si offre di aiutarla a trovare un marito. Così, trascorrendo molto tempo insieme, i due hanno finalmente modo di capire meglio quali sono i propri sentimenti l’uno nei confronti dell’altra…

Intanto Eloise (interpretata da Claudia Jessie), che è arrabbiata con Penelope dopo aver scoperto la sua doppia vita, trova una nuova compagna in un luogo improbabile. Ultimo ma non meno importante, nella terza stagione della serie fare in modo che l’identità di Lady Whistledown resti segreta diventerà sempre più complesso.

Il cast di Bridgerton 3

Come già annunciato, nel cast di Bridgerton 3 ci sono alcune new entry: Daniel Francis interpreta Marcus Anderson, un uomo affascinante ma che si guadagna l’ira di alcune personalità importanti; Sam Phillips interpreta Lord Debling, un uomo geniale ma dagli interessi bizzarri; mentre James Phoon è Harry Dankworth, un giovane di bell’aspetto ma poco brillante.

Hannah Dodd sostituisce Ruby Stokes nel ruolo di Francesca Bridgerton. Infine, Phoebe Dynevor, che nelle precedenti stagioni vestiva i panni della sorella maggiore Daphne Bridgerton, non sarà presente nei prossimi episodi.

Quando esce Bridgerton 3

Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita di Bridgerton 3, ma secondo alcuni fan il debutto potrebbe avvenire già entro la fine di quest’anno.